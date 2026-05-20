Вучич надеется, что США в ближайшее время не предпримут мер против сербской NIS

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Президент Сербии Александр Вучич признал наличие проблем в переговорах с венгерской энергетической компанией MOL о продаже российской доли в сербской энергетической компании NIS (входит в "Газпром нефть").

"Я не знаю, что произойдет в эти два дня, до 22 мая. Я надеюсь, что Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) войдет в положение Сербии и не предпримет карательных мер за то, что происходит не по вине Белграда", - приводит в среду слова Вучича сербский телеканал N1.

Он напоминает, что 22 мая - это крайний срок, установленный OFAC для завершения продажи российских активов NIS.

В январе 2026 года венгерская MOL сообщила, что подписала обязывающее предварительное соглашение с "Газпром нефтью" о покупке ее 56,15% акций NIS. Однако ранее в мае в Белграде заявили, что не удовлетворены уточненным предложением MOL о покупке российской доли в NIS. В частности, сербскую сторону не устраивают планы MOL относительно нефтеперерабатывающего завода в Панчево.

По словам министра энергетики Сербии Дубравки Джедович-Ханданович, переговоры между сербской и венгерской стороной продолжаются, параллельно идет переговорный процесс MOL и "Газпром нефти".

Как сообщалось, в январе 2025 года NIS была включена в американский санкционный список, американские власти настаивают на выходе российских акционеров из ее капитала.

Сербия Александр Вучич NIS США MOL Венгрия Газпром нефть
