Поиск

Лавров обсудил с главой набсовета "Сербиягаза" взаимодействие РФ и Сербии в ключевых сферах

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник в Москве провел встречу с председателем наблюдательного совета компании "Сербиягаз" Александром Вулином, сообщили в МИД России.

"Стороны обсудили состояние российско-сербского взаимодействия в ключевых областях, включая энергетику, и ход реализации договорённостей, достигнутых по итогам 21-го заседания межправительственного Российско-Сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое состоялось 24 апреля в Белграде", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

На встрече также "рассматривалась ситуация на Балканах".

"Подчёркнуто принципиальное значение резолюции Совета Безопасности ООН 1244 в контексте урегулирования косовской проблемы, отмечена обоюдная заинтересованность в сохранении стабильности в регионе", - заявили на Смоленской площади.

Генеральный директор ГП "Сербиягаз" Душан Баятович в мае уже три раза встречался в Санкт-Петербурге с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером. Беседы прошли 14, 22 и 26 мая, сообщал "Газпром". Во вторник собеседники "обсудили вопросы сотрудничества".

Как сообщалось, контракт "Газпрома" на поставку российского газа в Сербию истекает в конце июня.

Также в настоящее время группа "Газпром" ведет переговоры о продаже доли в сербской компании NIS в пользу венгерской MOL. В 2025 году NIS, являясь "дочкой" "Газпром нефти", была включена в американский SDN List. Президент Сербии Александр Вучич заявлял тогда, что США требуют полного вывода российского капитала из NIS. Ранее в мае в Белграде заявили, что не удовлетворены уточненным предложением венгерской компании. В частности, сербскую сторону не устраивают планы MOL относительно нефтеперерабатывающего завода в Панчево.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США приняло заявку венгерской компании MOL и продлило срок переговоров о приобретении контрольного пакета акций NIS до 6 июня 2026 года.

МИД РФ Сергей Лавров Сербия Сербиягаз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд удовлетворил ходатайство ЦБ о немедленном взыскании с Euroclear причиненных убытков

В РФ введут единую систему учета авиакомпонентов

 В РФ введут единую систему учета авиакомпонентов

Падение котировок ЮГК на "Мосбирже" превысило 10%

В Госдуме обсуждали запрет пользоваться мобильными на заседаниях, но не формализовали его

 В Госдуме обсуждали запрет пользоваться мобильными на заседаниях, но не формализовали его

Лавров разъяснил Рубио причины решения о начале нанесения ударов ВС РФ по Киеву

Рябков сообщил, что диалог в "ядерной пятерке" не заморожен полностью

 Рябков сообщил, что диалог в "ядерной пятерке" не заморожен полностью

Принят закон об освобождении отчетности личных фондов от обязательного аудита с 2025 г.

Володин считает, что Чубайсу въезд назад в Россию "заказан"

ВТБ и Wildberries-Russ согласовали основные условия стратегического партнерства

 ВТБ и Wildberries-Russ согласовали основные условия стратегического партнерства
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2337 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9589 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов