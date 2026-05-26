Лавров обсудил с главой набсовета "Сербиягаза" взаимодействие РФ и Сербии в ключевых сферах

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник в Москве провел встречу с председателем наблюдательного совета компании "Сербиягаз" Александром Вулином, сообщили в МИД России.

"Стороны обсудили состояние российско-сербского взаимодействия в ключевых областях, включая энергетику, и ход реализации договорённостей, достигнутых по итогам 21-го заседания межправительственного Российско-Сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое состоялось 24 апреля в Белграде", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

На встрече также "рассматривалась ситуация на Балканах".

"Подчёркнуто принципиальное значение резолюции Совета Безопасности ООН 1244 в контексте урегулирования косовской проблемы, отмечена обоюдная заинтересованность в сохранении стабильности в регионе", - заявили на Смоленской площади.

Генеральный директор ГП "Сербиягаз" Душан Баятович в мае уже три раза встречался в Санкт-Петербурге с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером. Беседы прошли 14, 22 и 26 мая, сообщал "Газпром". Во вторник собеседники "обсудили вопросы сотрудничества".

Как сообщалось, контракт "Газпрома" на поставку российского газа в Сербию истекает в конце июня.

Также в настоящее время группа "Газпром" ведет переговоры о продаже доли в сербской компании NIS в пользу венгерской MOL. В 2025 году NIS, являясь "дочкой" "Газпром нефти", была включена в американский SDN List. Президент Сербии Александр Вучич заявлял тогда, что США требуют полного вывода российского капитала из NIS. Ранее в мае в Белграде заявили, что не удовлетворены уточненным предложением венгерской компании. В частности, сербскую сторону не устраивают планы MOL относительно нефтеперерабатывающего завода в Панчево.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США приняло заявку венгерской компании MOL и продлило срок переговоров о приобретении контрольного пакета акций NIS до 6 июня 2026 года.