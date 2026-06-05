"Газпром нефть" обсуждает продажу NIS только с одним потенциальным покупателем

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Газпром нефть" ведет переговоры по NIS только с одним потенциальным покупателем, позиции сторон сближаются, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ глава НК Александр Дюков.

Он отметил, что продажа контрольного пакета NIS - одной из крупнейших ВИНК Восточной Европы в условиях санкционных ограничений - это сложная сделка, затрагивающая интересы различных сторон. "Ведутся переговоры, стороны последовательно сближают свои позиции", - сказал Дюков.

"Подготовка сделки ведется в плановом режиме в тесной координации с сербской и другими сторонами. Закрытие сделки потребует получения поддержки различных регуляторов, а также согласия OFAC, что требует дополнительного времени. "Газпром нефть" ведет переговоры только с одним потенциальным покупателем", - добавил он.

В январе 2025 года NIS попала под санкции Минфина США, Штаты настаивали на выходе российских акционеров из ее капитала.

В январе 2026 года венгерская MOL сообщила, что подписала обязывающее предварительное соглашение с "Газпром нефтью" о покупке ее 56,15% акций NIS. При этом MOL ведет переговоры с ADNOC, национальной нефтяной компанией ОАЭ, о присоединении к владельцам NIS в качестве миноритарного акционера. Кроме того, предполагалось, что правительство Сербии сможет увеличить свою долю в NIS на 5 п.п. Для совершения сделки необходимо одобрение американского Минфина в лице OFAC.

OFAC несколько раз продлевал лицензию для ведения переговоров о продаже NIS.

Основным владельцем сербской НК является "Газпром нефть" (44,85%), еще 11,3% акций принадлежат АО "Интэлидженс" (находится под управлением ООО "Газпром капитал"). В прямом владении "Газпрома" - одна акция NIS. Власти Сербии владеют 29,87%, у компании также есть миноритарные акционеры.

NIS - единственная в Сербии занимается разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево мощностью 4,8 млн т в год. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов своей страны, сеть АЗС представлена также в соседних балканских государствах, в сумме включая более 400 станций.