Российская переговорная группа активно вовлечена в переговоры о сербской NIS

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Компетентная российская переговорная группа активно вовлечена в переговорный процесс относительно АО "Нефтяная индустрии Сербии", прокомментировала на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Журналисты интересовались перспективами переговоров с венгерской MOL, а также шансами иных потенциальных претендентов.

"Переговоры по ситуации вокруг АО "Нефтяная индустрии Сербии" идут с нашей стороны под эгидой Минэнерго РФ с участием представителей группы "Газпром" и с опорой на российско-сербское межправсоглашение о сотрудничестве в нефтегазовой отрасли. Поэтому предложила бы дождаться официальных комментариев от участников переговорного процесса", - сказала она.

"Давайте не будем обращать внимание на спекуляции, которые идут вокруг. Давайте исходить из комментариев тех официальных лиц, которые уполномочены на ведение переговоров. Наши специалисты из упомянутых структур участвуют активно в этом самом переговорном процессе", - подчеркнула Захарова.

Как сообщалось, в январе 2025 года NIS была включена в американский санкционный список, США настаивают на выходе российских акционеров из ее капитала. В январе 2026 года MOL сообщила, что подписала обязывающее предварительное соглашение с "Газпром нефтью" о покупке 56,15% акций NIS. Однако ранее в мае в Белграде заявили, что не удовлетворены уточненным предложением венгерской компании. В частности, сербскую сторону не устраивают планы MOL относительно нефтеперерабатывающего завода в Панчево.

МИД РФ Мария Захарова NIS Сербия MOL Газпром нефть
