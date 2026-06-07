США продлили разрешение на переговоры по NIS до 16 июня

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Минфин США одобрил продление до 16 июня переговоров по продаже российского пакета акций сербской NIS, сообщают балканские СМИ со ссылкой на заявление венгерской компании MOL.

Предыдущее разрешение, дававшее возможность вести эти переговоры, не опасаясь американских санкций, истекло 6 июня.

В MOL пояснили, что продление срока обусловлено прогрессом на переговорах по NIS. Именно венгерская компания - претендент на покупку.

Ранее на этой неделе сообщалось, что MOL обратилась в Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) с просьбой предоставить ей дополнительные 30 дней для завершения переговоров о приобретении российской доли в компании NIS.

NIS попала под санкции США в январе 2025 года, американские власти настаивают на выходе российских акционеров из ее капитала.