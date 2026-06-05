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РЖД в июне ожидают роста погрузки на 3%

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" в июне 2026 года ожидает роста погрузки на 3% к июню прошлого года, сообщила журналистам в кулуарах ПМЭФ замглавы компании Ирина Магнушевская.

"На июнь мы взяли план (погрузки - ИФ) 3 065 тысяч тонн среднесуточно, это 95 млн тонн за месяц, с приростом к прошлому году на 3%", - сказала она.

Положительная динамика ожидается в том числе, на фоне сезонного роста дорожного строительства.

Она отметила, что РЖД понимают все риски, которые могут возникнуть в течение месяца: "Мы видим внешние факторы, которые влияют и мы, к сожалению, не все их можем предугадать".

По ее словам, есть риски по углю на внутренних перевозках. По данным Минэнерго, его запасы везде в нормативе. "Если вдруг у нас с вами не будет слишком жаркого лета, потребность в электроэнергии и угле может снизиться", - отметила она.

Минэнерго РЖД Ирина Магнушевская
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