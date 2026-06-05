РЖД планируют пересмотр годового прогноза погрузки на фоне снижения предъявления грузов

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" фиксирует снижение объемов предъявления грузов и планирует пересмотреть годовой прогноз погрузки по результатам июня. Об этом сообщила журналистам замглавы компании Ирина Магнушевская в кулуарах ПМЭФ-2026.

Она напомнила, что РЖД на 2026 год закладывали рост погрузки на 1,4% по сравнению с 2025 годом.

"Мы видим, что идет снижение предъявления груза по всем абсолютно номенклатурам. Единственный плюс у нас был по зерну, но сейчас пока у них несезон. Мы ждем нового урожая, надеемся, что он будет такой же положительный. Но коллеги уже отмечают дожди, которые были в Краснодарском крае, в Ставрополье. Вот эта нестабильная погода апреля-мая ставит в зону риска урожай по зерну", - пояснила Магнушевская.

"По итогам июня более четко подойдем к пониманию второй половины (года - ИФ)", - сказала она.

"Будем пересматривать прогноз, потому что мы уже с вами полгода прожили и видим, что у нас не выдерживается та позитивная динамика, которую мы закладывали", - добавила Магнушевская.

Падение погрузки на железной дороге продолжалось более двух лет. По итогам 2025 г. она снизилась на 5,6%.

В течение этого периода погрузка выходила в символический плюс лишь дважды: в октябре 2025 г. на 0,1% и в сентябре 2023 г. - на 0,2%

Ситуация изменилась весной 2026 г., в апреле погрузка выросла на 1,9%, в мае рост составил 0,5%.