Институт РЖД ждет роста экспортной погрузки угля в 2026 году примерно на 2%

При этом общая погрузка угля на сети РЖД не вырастет

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - "Институт экономики и развития транспорта" (ИЭРТ - подконтролен ОАО "РЖД") прогнозирует рост экспортной погрузки угля по сети "Российских железных дорог" в 2026 году примерно на 2%, при этом общая погрузка угля не вырастет, сообщил журналистам генеральный директор института Сергей Румянцев.

Отвечая на вопрос о прогнозе экспорта угля в 2026 году, замглавы ИЭРТа Павел Шестаков сказал, что "конкретные цифры, с учетом складывающейся ситуации, называть сегодня не хотелось бы, но то, что погрузка угля пойдет в рост, этого наверно стоит ожидать. По итогам I квартала (2026 года - ИФ) погрузка угля была в отрицательных значениях, но апрель эту ситуацию немного выправил. (...) Если соответствующая тенденция будет продолжаться, то по итогам года мы выходим в рост (по экспорту угля - ИФ)". "Предположительно 2%" - добавил Румянцев.

"Внутреннее потребление у нас, к сожалению, сейчас не лучшим образом себя чувствует. Поэтому, если мы говорим про общую погрузку угля, то это по динамике вокруг нуля. На уровне 2025 года", - сказал он.

Румянцев также отметил, что по Востоку погрузка и экспорт будут расти в рамках соглашений и в рамках увеличения провозной способности Восточного полигона. По Югу тенденция также положительная. "Но, к сожалению, тенденция падения Северо-Запада продолжается в 2026 году. Северо-Запад продолжает по углю падать, и он оказывает сейчас отрицательную динамику в целом на уголь по году", - подчеркнул он.

В 2025 году погрузка каменного угля по сети РЖД снизилась на 2,1% к уровню 2024 года и составила 324,5 млн тонн.