Поиск

Институт РЖД ждет роста экспортной погрузки угля в 2026 году примерно на 2%

При этом общая погрузка угля на сети РЖД не вырастет

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - "Институт экономики и развития транспорта" (ИЭРТ - подконтролен ОАО "РЖД") прогнозирует рост экспортной погрузки угля по сети "Российских железных дорог" в 2026 году примерно на 2%, при этом общая погрузка угля не вырастет, сообщил журналистам генеральный директор института Сергей Румянцев.

Отвечая на вопрос о прогнозе экспорта угля в 2026 году, замглавы ИЭРТа Павел Шестаков сказал, что "конкретные цифры, с учетом складывающейся ситуации, называть сегодня не хотелось бы, но то, что погрузка угля пойдет в рост, этого наверно стоит ожидать. По итогам I квартала (2026 года - ИФ) погрузка угля была в отрицательных значениях, но апрель эту ситуацию немного выправил. (...) Если соответствующая тенденция будет продолжаться, то по итогам года мы выходим в рост (по экспорту угля - ИФ)". "Предположительно 2%" - добавил Румянцев.

"Внутреннее потребление у нас, к сожалению, сейчас не лучшим образом себя чувствует. Поэтому, если мы говорим про общую погрузку угля, то это по динамике вокруг нуля. На уровне 2025 года", - сказал он.

Румянцев также отметил, что по Востоку погрузка и экспорт будут расти в рамках соглашений и в рамках увеличения провозной способности Восточного полигона. По Югу тенденция также положительная. "Но, к сожалению, тенденция падения Северо-Запада продолжается в 2026 году. Северо-Запад продолжает по углю падать, и он оказывает сейчас отрицательную динамику в целом на уголь по году", - подчеркнул он.

В 2025 году погрузка каменного угля по сети РЖД снизилась на 2,1% к уровню 2024 года и составила 324,5 млн тонн.

РЖД Восточный полигон Сергей Румянцев Павел Шестаков ИЭРТ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Доля рублей при оплате экспорта РФ в марте выросла до рекордных 64,9%

 Доля рублей при оплате экспорта РФ в марте выросла до рекордных 64,9%

Доля отечественных товарных позиций на винном рынке РФ превысила 13%

 Доля отечественных товарных позиций на винном рынке РФ превысила 13%

Индия в марте сократила импорт СПГ до трехлетнего минимума на фоне войны с Ираном

Сбербанк отметил сохранение тренда на переход к расчетам наличными

Инфляционные ожидания населения РФ в мае чуть выросли к уровню июня-июля 2025 года

 Инфляционные ожидания населения РФ в мае чуть выросли к уровню июня-июля 2025 года

Минфин РФ не получал от UniCredit заявки на сделку по разделению российских активов

Думе предложили изменить механизм контроля за зарубежными инвестициями российских банков

Нерезиденты открыли несколько счетов типа "Ин" в РФ

Суд принял решение списать долг УК ЮГК перед Струковым на 17 млрд рублей

 Суд принял решение списать долг УК ЮГК перед Струковым на 17 млрд рублей

Росавиация обсудит с руководством AZUR air снятие ограничений сертификата

 Росавиация обсудит с руководством AZUR air снятие ограничений сертификата
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2245 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9486 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов