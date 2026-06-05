Несколько банков могут не успеть обеспечить операции в цифровых рублях к 1 сентября

ЦБ даст им отсрочку до конца года, заявили в Банке России

Фото: Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Несколько крупных банков могут не успеть к 1 сентября запустить возможность проведения операций с цифровым рублем, ЦБ РФ разрешит им завершить этот процесс до конца 2026 года, сообщила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

"У нас есть вероятность, что буквально несколько банков, один, два максимум могут не до конца завершить эти мероприятия. (...) Я думаю, что до конца 2026 года мы дадим этим банкам, если вдруг так получится, что они какую-то часть работ не успеют по объективным причинам, примем это во внимание и дадим им это завершить", - сообщила Бакина журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Она добавила, что все 12 системно значимых банков к 1 сентября будут готовы запустить операции с цифровым рублем массово. "У нас есть ещё дополнительно девять банков, которые являются значимыми на рынке платёжных услуг, тоже многие из них хорошо идут, в хорошем темпе, успевают, подключаются, завершают свои работы", - отметила глава департамента ЦБ.

Банк России также работает над тем, чтобы предоставить возможность проводить операции с цифровым рублем в офлайн-режиме, тестирует ряд технических решений.

"Я думаю, что до конца года или в начале следующего года мы представим консультативный доклад, где будет несколько решений представлено... С рядом участников рынку предложим такие решения", - подчеркнула Бакина.

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с середины августа 2023 года проводит пилот с цифровыми рублями. Ожидается, что крупнейшие банки и торговые компании должны будут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой с 1 сентября 2026 года.