ЦБ заявил об отсутствии планов форсировать процесс внедрения цифрового рубля

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Цифровой рубль будет внедряться постепенно, ЦБ не планирует ускорять этот процесс, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Я думаю, что вы согласны со мной, что недоверие ко всему новому - это естественно. Я помню, что оно было, когда у нас массово появлялись платежные карты, какое недоверие было к Системе быстрых платежей, а сейчас для большинства это уже привычный инструмент. Хотя есть люди, которые предпочитают пользоваться наличными, и наличные никуда не уходят и останутся. Но и цифровой рубль, он также будет очень постепенно входить в наш обиход. Я думаю, что очень постепенно", - сказала Набиуллина.

"Будут также люди, которые не захотят им пользоваться, и это тоже абсолютно нормально. Мы никак не собираемся форсировать процесс внедрения цифрового рубля. Наша задача сделать его удобным. Удобным, чтобы люди сами его выбирали", - добавила она.

По ее словам, с точки зрения прозрачности платежей и защиты банковской тайны, цифровой рубль ничем не отличается от безналичных рублей. Единственное различие - появляется больше возможностей более эффективно контролировать целевое расходование бюджетных средств.

"Этот контроль, мы знаем, что и сейчас есть, безусловно, есть контроль за целевым использованием бюджетных средств, но цифровой рубль позволяет его автоматизировать, уйти от ручных проверок ряда документов и так далее, вместо этого будут смарт-контракты. Например, если бюджет выделяет деньги на строительство школы, то будет понятно, что эти деньги могут уйти только на стройматериалы, заработную плату", - добавила она.

"Никто никого не будет заставлять открывать счета в цифровых рублях, расплачиваться, контролировать переводы", - добавила она.

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с цифровыми рублями. Ожидается, что крупнейшие банки и торговые компании должны будут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой с 1 сентября 2026 года.

Банк России рассчитывает, что цифровой рубль станет привычным способом расчетов на горизонте 5-7 лет, заявлял регулятор в июне 2025 года.

