В Думу внесли законопроект о валютных операциях с цифровыми рублями

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В Госдуму внесли законопроект № 1236943-8, который регламентирует проведение валютных операций с цифровыми рублями и устанавливающий особенности валютного контроля при их совершении.

Его авторы - председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков и его заместитель Аркадий Свистунов. Поправки вносятся в законы "О валютном регулировании и валютном контроле" и "О Центральном банке (Банке России)".

Согласно законопроекту, резиденты смогут исполнять требование о репатриации иностранной валюты путем зачисления денежных средств на свои счета цифрового рубля. Аналогичная возможность распространяется на случаи получения резидентами страховых выплат по договорам страхования рисков неисполнения нерезидентами обязательств по внешнеторговым договорам, а также на расчеты при уступке денежного требования финансовому агенту (фактору).

Кроме того, поправки позволят резидентам получать денежные средства на счета цифрового рубля для обеспечения надлежащего исполнения или прекращения обязательств по внешнеторговым договорам (контрактам), в отношении которых требование о репатриации было отменено.

В закон о валютном регулировании вводится новая статья, которая описывает особенности валютного контроля при совершении валютных операций с цифровыми рублями. Функции агента валютного контроля при списании цифровых рублей со счета цифрового рубля возлагаются на уполномоченный банк - участник платформы цифрового рубля, которому пользователь передает распоряжение о переводе. При зачислении цифровых рублей такие функции осуществляет уполномоченный банк - участник платформы, являющийся единственным банком, предоставляющим пользователю доступ к платформе, либо банк, выбранный пользователем при наличии нескольких таких участников. Если уполномоченный банк, осуществляющий контроль зачислений, не определен, то зачисление цифровых рублей на счет пользователя при совершении валютных операций не осуществляется.

Оператор платформы цифрового рубля обязан предоставлять уполномоченным банкам - участникам платформы информацию о счетах цифрового рубля и об операциях с цифровыми рублями, необходимую для исполнения ими функций агентов валютного контроля.

Совет директоров ЦБ наделяется полномочием определять круг пользователей платформы цифрового рубля и перечень случаев использования ими цифровых рублей в качестве средства платежа при совершении валютных операций.

Принятие закона, по оценке авторов, позволит обеспечить дополнительный способ расчетов для участников внешнеэкономической деятельности с зарубежными партнерами с использованием счетов цифрового рубля.

В случае принятия закон вступит в силу через 180 дней после дня его официального опубликования.