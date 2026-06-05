Путин допустил рост дефицита бюджета РФ по итогам 2026 года

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Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Дефицит федерального бюджета РФ по итогам текущего года может "подрасти", заявил президент Владимир Путин.

"Дефицит бюджета Евросоюза в 2025 году 3,1% ВВП, максимальный дефицит таких стран как Польша - 3,7% ВВП, Бельгия - 5,2%, Франция - 5,1%, США - 5,9%. В России - 2,6%. Он может по итогам этого года подрасти, но все равно будет меньше, чем у других промышленно развитых стран", - сказал он в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).