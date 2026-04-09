Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе-феврале вырос почти до 6 трлн руб.

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Консолидированный бюджет РФ в январе-феврале 2026 года, по предварительной оценке, исполнен с дефицитом 5 трлн 989,5 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте Федерального казначейства.

Ранее сообщалось, что в январе 2026 года дефицит консолидированного бюджета составлял 681,5 млрд рублей. Таким образом, в феврале его размер составил 5 трлн 308 млрд рублей.

Для сравнения: в январе-феврале 2025 года консолидированный бюджет РФ был исполнен с дефицитом 3 трлн 805,0 млрд рублей.

Доходы консолидированного бюджета в январе-феврале текущего года составили 6 трлн 574,0 млрд рублей (в январе-феврале 2025 года - 8 трлн 539,1 млрд рублей), расходы - 12 трлн 563,5 млрд рублей (годом ранее -12 трлн 344,1 млрд рублей).

Дефицит федерального бюджета РФ в январе-феврале, по данным казначейства, составил 5 трлн 572,6 млрд рублей (в январе-феврале 2025 года - 3 трлн 841,0 млрд рублей) при доходах в 2 трлн 521,5 млрд рублей (за аналогичный период 2025 года - 3 трлн 922,6 млрд рублей) и расходах в 8 трлн 94,0 млрд рублей (годом ранее - 7 трлн 763,6 млрд рублей).

Консолидированные бюджеты субъектов РФ в январе-феврале исполнены с дефицитом 940,3 млрд рублей (в январе-феврале 2025 года дефицит составлял 376,8 млрд рублей) при доходах региональных бюджетов в 2 трлн 265,5 млрд рублей (годом ранее - 2 трлн 785,5 млрд рублей), расходах - 3 трлн 205,8 млрд рублей (в прошлом году - 3 трлн 162,2 млрд рублей).

Бюджеты государственных внебюджетных фондов за первые два месяца текущего года исполнены с профицитом 394,8 млрд рублей. Доходы фондов составили 3 трлн 482,2 млрд рублей, расходы - 3 трлн 87,4 млрд рублей.

Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов за этот период исполнены с профицитом 128,6 млрд рублей при доходах 666,7 млрд рублей и расходах 538,1 млрд рублей.

Федеральное казначейство
