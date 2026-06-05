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Киев знал, что во время атак на резиденцию на Валдае Путин там отсутствовал

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Украина знала о том, что во время атак ее беспилотников на госрезиденцию на Валдае и на Москву президент РФ там отсутствовал, заявил глава государства Владимир Путин.

"Что касается резиденции или, там, парада, - это не мое личное дело. Потом они (Украина) давали нам информацию. И по этому поводу сказали, что мы (украинцы) знали, что вас там нет, в резиденции. Зачем они так делали, это другой вопрос", - сказал Путин в пятницу, отвечая на вопрос на пленарной сессии Петербургского экономического форума.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря 2025 года киевский режим предпринял попытку атаковать резиденцию президента РФ в Новгородской области с помощью беспилотников.

Владимир Путин Украина Валдай
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