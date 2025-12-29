Лавров заявил о попытке Киева атаковать новгородскую резиденцию президента

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В ночь на 29 декабря киевский режим предпринял попытку атаковать резиденцию президента РФ в Новгородской области, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В ночь с 28 на 29 декабря 2025 года киевский режим предпринял террористическую атаку с использованием 91 БПЛА дальнего действия на государственную резиденцию президента РФ в Новгородской области", - сказал он журналистам в Москве.

Лавров заявил, что "все БПЛА были уничтожены средствами ПВО ВС РФ".

"Данных о пострадавших и ущербе от обломков БПЛА не поступало", - подчеркнул глава МИД РФ.