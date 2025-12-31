Поиск

Попытка атаки на резиденцию Путина была предпринята Киевом по нескольким направлениям

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Украина предприняла попытки атаковать дронами резиденцию президента РФ в Новгородской области сразу по нескольким направлениям, все беспилотники были уничтожены силами ПВО, заявил в среду начальник зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майор Александр Романенков.

"Нанесение удара противником, как показано на представленной карте, осуществлялось по нескольким направлениям к резиденции президента России над территориями Брянской, Смоленской, Тверской и Новгородской областей с применением 91 беспилотного летательного аппарата", - сообщил Романенков, указывая на карту, где отмечены поражения украинских БПЛА. Видео распространило в среду Минобороны РФ.

"В ходе противовоздушного боя все украинские беспилотные летательные аппараты были уничтожены российскими силами и средствами противовоздушной обороны", - заявил он.

По данным Романенкова, над территорией Брянской области было сбито 49 беспилотных летательных аппаратов.

"В период с 20 часов 27 минут до 21 часа 16 минут 28 декабря уничтожены два беспилотных летательных аппарата", - сообщил он. Также, по его информации, над Брянской областью с 23:15 28 декабря до 00:07 29 декабря было сбито 17 беспилотных летательных аппаратов; с 00:51 до 01:07 минут 29 декабря сбиты три беспилотных летательных аппарата; с 02:05 до 03:56 29 декабря уничтожены 27 беспилотных летательных аппаратов.

"Над территорией Смоленской области в 1 час 50 минут 29 декабря 2025 года перехвачен один БПЛА", - сказал Романенков.

Он проинформировал, что над территорией Новгородской области огнем подразделений зенитных ракетных войск Воздушно-космических сил сбит 41 украинский дрон.

Согласно его сообщению, с 03:18 до 05:01 29 декабря сбиты 11 беспилотных летательных аппаратов; с 06:20 до 07:13 29 декабря - 12 беспилотных летательных аппаратов; с 07:46 до 08:30 29 декабря - ещё 18 беспилотных летательных аппаратов.

Романенков также заявил, что попытка атаки на резиденцию Владимира Путина была целенаправленной и спланированной. "Построение удара, количество задействованных средств воздушного нападения и их действия с южного, юго-западного и западного направлений непосредственно в район резиденции президента России в Новгородской области, однозначно подтверждают, что террористическая атака киевского режима была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер", - сказал он.

По словам военного, в результате отражения атаки ущерба президентской резиденции не допущено, пострадавших и разрушений на территории РФ нет.

