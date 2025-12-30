В Кремле отвергли утверждения, что налета дронов на резиденцию Путина не было

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг заявления о том, что массового налета дронов на резиденцию Владимира Путина не было, и отметил, что об оставшихся от дронов обломках и уликах должны скорее говорить военные.

"Зеленский пытается это отрицать, многие западные СМИ, подыгрывая киевскому режиму, начинают разгонять тему, что этого не было. Но это совершенно безумное утверждение", - сказал Песков журналистам.

"Это массовый налет дронов, которые благодаря четко отлаженной работе ПВО были сбиты и нейтрализованы. Что касается обломков, я не могу сказать. Это скорее тема для наших военных", - подчеркнул он.

Так Песков ответил на вопрос, есть ли какие-то вещественные улики, свидетельствующие о попытке нападения на резиденцию.

Накануне Минобороны России заявило, что с 28 по 29 декабря Украина применила 91 ударный беспилотник для атаки на резиденцию президента России в Новгородской области, дроны были нейтрализованы средствами ПВО.