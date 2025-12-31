Поиск

Военные РФ заявили, что для атаки на резиденцию Путина Киев запускал дроны из Сумской и Черниговской областей

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Украина для атаки на резиденцию президента РФ в Новгородской области 28-29 декабря применила беспилотники дальнего действия на предельно малых высотах, они были запущены с территории Сумской и Черниговской областей, заявил в среду начальник зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майор Александр Романенков.

"Около 19 часов 20 минут 28 декабря 2025 года подразделениями радиотехнических войск Воздушно-космических сил был вскрыт факт воздушной атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, действующих на предельно малых высотах, с территорий Сумской и Черниговской областей Украины", - сказал он.

Зенитные ракетные комплексы, мобильные группы и средства радиоэлектронной борьбы были задействованы для нейтрализации 91 дрона, которые Украина применили для попытки атаки на резиденцию президента РФ в Новгородской области, также сообщил Романенков.

По его словам, массированный удар дронами был отражен над территориями Брянской, Смоленской и Новгородской областей.

