Кудрин не согласился считать издержки от санкций шоковыми

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Глава Счетной палаты Алексей Кудрин не считает антироссийские санкции шоком для экономики РФ, но прогнозирует долгосрочный негативный эффект от этих ограничительных мер.

"Издержки (от санкций) есть, они не шоковые, может быть, но долгосрочные",- сказал Кудрин "Интерфаксу" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Психологически мы привыкли жить в условиях санкций, но экономика пока не привыкла. Безусловно, компании перестроили свои стратегии, изменили свои задачи, уменьшили свою зависимость от технологий, которые попали под ограничения",- сказал Кудрин.

"Это не способствовало ускорению роста экономики, а, скорее, снизило его. По нашей оценке, которую я делал ещё полтора года назад, а год назад Высшая школа экономики делала, сейчас 0,5% ВВП мы недобираем за счет санкций. В нынешних ценах это примерно 500 млрд рублей в год продукции",- отметил Кудрин.

"Соответственно, если даже оценивать налоговое бремя в стране примерно в 35%, то получается 750 млрд рублей недополученных налоговой системой средств. Это я говорю на основе тех оценок, которые давались год назад, в Счётной палате мы своих оценок пока не делали".- сказал Кудрин.

Он добавил, что "в силу этих политических конфликтов, РФ становится не всегда удобным партнёром для стран, которые боятся "вторичных" санкций США. "Даже традиционные наши партнёры - китайцы - ограничили с нами взаимодействие",- предупредил Кудрин.

Прогноз на 2019 год

Ранее председатель Счетной палаты заявил, что не прогнозирует кризиса в российской экономике в 2019 году, хотя есть риски рецессии на пару кварталов.

"Я экономического кризиса всё-таки не жду. Обсуждается возможность, что в каком-то квартале экономический рост станет меньше нуля, то есть войдёт на один или два квартала в рецессию, но я предполагаю, что, скорее всего, не будет такого, хотя риски есть",- сказал Кудрин в четверг журналистам на ПМЭФ-2019.

"Но мой прогноз, что мы будем в положительной зоне. Это уже не кризис",- отметил Кудрин.

В четверг на сессии ПМЭФ Кудрин также сообщил, что рост экономики РФ в 2019 году может оказаться ниже 1%, а в ближайшие годы потенциал роста не превышает 2%.

"В этом году, по моим прогнозам, будет рост не 1,3% (официальный прогноз правительства - ИФ), а ниже 1%", - сказал Кудрин.

"К сожалению, на мой взгляд, в ближайшие годы потенциал роста будет около 2% или ниже. То есть, я предполагаю, что мы не достигнем планки в 3% роста и выше (такая задача поставлена президентом - ИФ), чтобы превысить среднемировой рост, потому что мы не проводим достаточно энергично структурные меры и не укрепляем институты. То есть в отношении судов должен быть непрерывно фокус, непрерывно вести мониторинг независимости судов", - заявил глава Счетной палаты.