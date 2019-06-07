Бизнес-омбудсмен счел, что отсутствие Калви не омрачило атмосферу ПМЭФ

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Отсутствие находящегося под домашним арестом основателя Baring Vostok Майкла Калви на Петербургском международном экономическом форуме никак не сказалось на деловой атмосфере мероприятия, считает уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов.

"Никак не сказалось (отсутствие Калви - ИФ), потому что следствие не должно отпускать к праздникам людей, например, к бизнес-праздникам", - сказал Титов "Интерфаксу" в кулуарах ПМЭФ в пятницу.

По его словам, эта ситуация - "нормальный юридический процесс".

Основатель фонда Baring Vostok с февраля находится под арестом по обвинению в хищении 2,5 млрд рублей у банка Восточный". В апреле его перевели из СИЗО под домашний арест. На прошлой неделе Калви через своих адвокатов попросил разрешить ему принять участие в ПМЭФ. Комментируя это, в Кремле заявили, что хотели бы видеть Калви среди участников форума, но не уполномочены предоставлять ему соответствующее разрешение.