ФАС не получала ходатайств о покупке активов IKEA

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) пока не получала ходатайств о покупке российских активов IKEA, но предварительно не видит ограничений для сделки, поскольку рынок достаточно конкурентен, сообщил журналистам глава антимонопольного ведомства Максим Шаскольский.

"У нас пока нет обращений официальных. Когда поступит обращение, будем его изучать, анализировать, кто будет (претендентом на покупку - ИФ.). Потому что разговоров много - покупает одна компания, другая компания", - сказал Шасколький в кулуарах ПМЭФ-2022.

"У нас нет компаний, которые занимают доминирующее положение, поэтому на этом рынке достаточный уровень конкуренции. Я не думаю, что там есть какие-то ограничения - надо смотреть: кто обратится, что за покупка, кого будут покупать. Будут ли покупать все дочерние компании, производственные или только торговые сети", - пояснил глава ФАС России.

Он отметил, что при поступлении ходатайства ведомство рассмотрит его в оперативном порядке. "Это будет делаться достаточно быстро, потому что необходимо продолжать работу, рабочие места должны быть сохранены, потребители должны получать тот товар, к которому они привыкли", - сказал Шаскольский.

Ранее шведская IKEA заявила о намерении сократить масштаб бизнеса в России. В частности, речь идет о продаже четырех российских фабрик - они расположены в Есипово (Московская область), Тихвине (Ленинградская область), Великом Новгороде и пгт. Красная Поляна (Кировская область).

СМИ сообщали, что интерес к активам IKEA проявляют сети "Твой дом", Hoff, а также АФК "Система".