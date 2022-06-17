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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:27

ФАС не получала ходатайств о покупке активов IKEA

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) пока не получала ходатайств о покупке российских активов IKEA, но предварительно не видит ограничений для сделки, поскольку рынок достаточно конкурентен, сообщил журналистам глава антимонопольного ведомства Максим Шаскольский.

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"У нас пока нет обращений официальных. Когда поступит обращение, будем его изучать, анализировать, кто будет (претендентом на покупку - ИФ.). Потому что разговоров много - покупает одна компания, другая компания", - сказал Шасколький в кулуарах ПМЭФ-2022.

"У нас нет компаний, которые занимают доминирующее положение, поэтому на этом рынке достаточный уровень конкуренции. Я не думаю, что там есть какие-то ограничения - надо смотреть: кто обратится, что за покупка, кого будут покупать. Будут ли покупать все дочерние компании, производственные или только торговые сети", - пояснил глава ФАС России.

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Он отметил, что при поступлении ходатайства ведомство рассмотрит его в оперативном порядке. "Это будет делаться достаточно быстро, потому что необходимо продолжать работу, рабочие места должны быть сохранены, потребители должны получать тот товар, к которому они привыкли", - сказал Шаскольский.

Ранее шведская IKEA заявила о намерении сократить масштаб бизнеса в России. В частности, речь идет о продаже четырех российских фабрик - они расположены в Есипово (Московская область), Тихвине (Ленинградская область), Великом Новгороде и пгт. Красная Поляна (Кировская область).

СМИ сообщали, что интерес к активам IKEA проявляют сети "Твой дом", Hoff, а также АФК "Система".

ФАС IKEA
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