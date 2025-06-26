Глава совета директоров "Агроэко": ждем окно возможностей для выхода на рынок заимствований

Владимир Маслов рассказал о первой M&A-сделке и о том, с чем связан интерес группы компаний к редкой породе свиней

Глава совета директоров "Агроэко": ждем окно возможностей для выхода на рынок заимствований Фото: Пресс-служба

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Группа компаний "Агроэко", согласно рейтингу Национального союза свиноводов за 2024 год, занимает шестое место в РФ среди производителей свинины с долей около 6%. В ее составе 49 свиноводческих площадок, селекционно-генетический центр, 4 комбикормовых завода, растениеводческий кластер. Последние несколько лет группа развивает молочное направление, углубляет переработку.

О том, какая трансформация ждет группу в ближайшее время, почему возникла необходимость совершить первую в истории компании M&A-сделку, планируется ли в этом году размещение облигаций, а также чем привлекла компанию редкая для РФ порода свиней дюрок в интервью "Интерфаксу" в кулуарах Петербургского международного экономического форума рассказал председатель совета директоров группы компаний Владимир Маслов.

- На Петербургском форуме компания подписала несколько инвестиционных соглашений. На достижение каких результатов они направлены? Как отразятся на показателях работы холдинга и его планах?

- Если говорить о Тульской области, где мы работаем уже более десяти лет и в экономику которой уже вложили 22 млрд рублей, то подписано соглашение об инвестировании 6 млрд рублей в строительство двух свиноводческих площадок. Это позволит увеличить производство свинины в регионе на 20 тыс. тонн. Сейчас мы производим около 60 тыс. тонн. Новые производства создадут 120 рабочих мест.

В Воронежской области инвестиционное соглашение подразумевает увеличение вложений в развитие мясопереработки до 17,5 млрд рублей.

Еще одно соглашение с Воронежской областью касается инвестиций в размере 900 млн рублей на софинансирование проектов по развитию социальной инфраструктуры. Порядок и детали реализации проектов мы будем обсуждать в рамках взаимодействия правительства области и компании.

В целом в наших планах к 2028 году нарастить производственные мощности до более 500 тыс. тонн свинины и 1,5 млн тонн кормов, а также около 40 тыс. тонн молока.

- А если говорить о планах на более близкие сроки? На 2025 год, к примеру?

- В прошлом году мы произвели около 330 тыс. тонн свинины, в этом году можем вырасти примерно до 355 тыс. тонн. Мы стабильно входим в рейтинги крупнейших производителей этого мяса в РФ. Но мы не гонимся за местами в рейтинге, не гонимся за масштабами, хотя это тоже важно с точки зрения эффективности, себестоимости, в целом конкурентоспособности.

Наш ключевой вектор - это высокая производственная эффективность. Фокус именно на этом. Второй наш приоритет - это качество продукции. Мы, к примеру, в производстве используем только экологически чистые продукты, в этом плане и наша свинина абсолютно чистая.

- Что конкретно планируете сделать на "Русмите"? Сколько средств будет вложено в этот актив?

- Это первая в истории нашей компании сделка M&A. До этого все производства мы сами проектировали, строили, как говорится, в чистом поле. Это позволило создать самые высокотехнологичные предприятия как раз с целью выхода на максимальную эффективность, на максимальное качество. И это философия нашего бизнеса.

Сделка по покупке "Русмита" во многом была стратегически вынужденной. Дело в том, что площадки этой компании находились в тех же районах, где работаем и мы. К сожалению, наши логистические пути пересекались, что несло для нас определенную угрозу, так как культура производства, уровень биобезопасности, и в целом уровень организации бизнеса у этой компании был не на высоте. Из-за этого повышались риски, связанные с биобезопасностью.

А так как в подобных вопросах применяется принцип регионализации - в случае, если в регионе возникало какое-то заболевание животных, то поставки ограничивали со всей его территории, - страдали и мы. Поэтому решили, что будет стратегически правильно актив этот приобрести, привести его в порядок, повысить его биологическую защищенность и тем самым снизить риски для всего нашего бизнеса и области в целом.

Мы провели ревизию перед покупкой, выявили достаточно серьезный букет проблем, связанных с организацией производства, с технологией, с биобезопасностью. Мы планируем вложить около 3 млрд рублей в этот актив. Средства будут направлены на то, чтобы привести его к высоким стандартам, которые действуют на наших производствах.

- Сумму сделки так и не раскроете?

- Могу только сказать, что это была абсолютно рыночная сделка. Мы заплатили достаточно хороший мультипликатор бывшим собственникам, и, по моим ощущениям, они очень довольны той ценой, которую получили.

- Сколько свинины прибавит этот актив в общее производство группы после приведения его в порядок?

- Когда мы покупали "Русмит", объем производства на нем был примерно 28 тыс. тонн в год. С учетом модернизации, повышения интенсивности производства, улучшения технологии, замены генетики, обеспечения биобезопасности видим потенциал увеличения мощности до 55 тыс. тонн. То есть практически в полтора раза. Это на тех же площадях, что были раньше.

- Как на планы группы влияет нынешняя денежно-кредитная политика?

- Проекты реализуются во многом благодаря льготному кредитованию. Понятно, что ставка по нему тоже выросла, потому что она считается по формуле от ключевой ставки Центробанка. Но тем не менее она ниже, чем по коммерческим кредитам.

- На фондовом рынке планируете привлекать средства?

- Да, мы еще несколько лет назад зарегистрировали выпуск облигаций на сумму до 15 млрд рублей. Мы публикуем консолидированную отчетность по МСФО, получили высокий кредитный рейтинг. Все это дает возможность в удобный момент выйти на рынок публичных заимствований.

Как только откроется окно возможностей, будем решать - использовать этот инструмент или нет. Возможно даже, это будет уже в конце текущего года.

- Если размещение состоится, на что планируете направить привлеченные средства?

- В первую очередь, на пополнение оборотного капитала. Бизнес растет, потребность в оборотном капитале увеличивается.

- Каковы планы компании по развитию молочного бизнеса? В каком состоянии проект по строительству молочного комплекса в Воронежской области?

- Пять лет назад мы купили хозяйство, в котором была молочная ферма. По базовому сценарию ее планировали закрыть, но потом решили реанимировать. В результате вышли на достаточно высокие производственные показатели. И это дало уверенность в возможностях развития данного бизнеса.

В результате решили тиражировать этот опыт и год назад начали строительство новой молочной мегафермы на 3600 голов. Планируем осенью этого года ввести ее в эксплуатацию.

Мощности фермы рассчитаны на производство 34 тыс. тонн молока в год. В этот проект инвестируем более 6 млрд рублей.

- Новые сделки M&A планируете?

- Нет, не планируем. Наша инвестиционная программа на ближайшие два-три года предусматривает увеличение объемов производства за счет именно строительства новых предприятий.

- А планы по дальнейшей диверсификации бизнеса есть?

- Думаем об этом, изучаем возможности. Пока конкретных решений нет, поэтому не хотелось бы забегать вперед. Но однозначно, что это будет агробизнес, глубокая переработка продукции.

- Как развивается селекционно-генетическое направление и какие результаты достигнуты?

- Этому бизнесу у нас уже более десяти лет. Благодаря тому, что у нас работает собственный селекционно-генетический центр, мы не зависим от импортных поставок генетического материала, работаем только на своем.

Но мы не только обеспечиваем собственные площадки высокопродуктивными животными, но и поддерживаем генетический потенциал партнеров по всей стране и за рубежом, поставляем племенных животных в Армению, Грузию, также осуществляем технологическое сопровождение, консультируем партнеров по вопросам генетики.

Синергетический эффект этой работы в том, что мы сами являемся производителями свинины, знаем проблемы отрасли и то, как их решать, используя генетический потенциал животных.

Мы ежегодно проводим международную конференцию, на которой эксперты мирового уровня делятся знаниями о нюансах генетической работы, влияющих на эффективность и экономику животноводства. В этом году конференция называется "Прогрессивная генетика - ДНК экономического успеха", что полностью отражает значение этой работы для отрасли.

- Что представляет собой экспортная программа компании? Во сколько стран поставляется продукция? Какая конкретно?

- Мы начали заниматься экспортом в 2022 году. Сначала объем поставок был $5 млн, в 2023 году они выросли до $27 млн, в 2024 году вышли на $55 млн, то есть практически удвоились. В этом году должны приблизиться к $60 млн. За неполные шесть месяцев уже реализовали продукции на $30 млн.

Сначала география поставок была ограничена странами ближнего зарубежья - Белоруссия, Грузия, Армения. Но сейчас она активно расширяется. За последний год мы открыли для себя рынки Сербии, Индии, некоторых стран Африки. И буквально месяц назад получили официальное разрешение на поставки во Вьетнам. Первая партия уже отгружена.

В целом экспортное направление очень важно для отрасли. Внутренний рынок свинины близок к насыщению, цены растут медленно, медленнее, чем себестоимость. Поэтому на внутреннем рынке маржинальность бизнеса сокращается. И экспорт как раз позволяет эту маржинальность поддерживать, потому что у экспортных поставок она выше. На данный момент при существующем курсе рубля это сложнее делать, но мы продолжим двигаться в этом направлении.

- В Китай со своей продукцией собираетесь?

- Да, конечно. Буквально на днях прошли внутреннюю аттестацию Россельхознадзора. Теперь ожидаем передачи документов китайским регуляторам и их решения. Это займет какое-то время.

Надо сказать, что азиатские рынки интересны тем, что потребление на них ориентировано в сторону субпродуктов. Это те позиции, которые дешевы на нашем рынке, но там они стоят достаточно хороших денег. Это как раз и позволяет в целом получить дополнительный доход. Но помимо субпродуктов, естественно, планируем поставлять и крупные куски в вакуумной упаковке.

Пока поставки планируются в формате b2b.

- Экспорт брендированной продукции есть?

- Да, такая продукция у нас сейчас поставляется в розницу Грузии. Останавливаться на этом не собираемся.

- На Петербургском форуме компания продемонстрировала свинину породы дюрок, которая пока мало производится в России. В чем интерес к ней?

- Эта порода пока не так популярна у отечественных производителей свинины, поскольку она менее экономически выгодна. Но ее мясо вкуснее. Это так называемая "мраморная свинина".

В прошлом году мы запустили специализированную ферму для выращивания животных этой породы в индустриальных масштабах. Комплекс рассчитан на содержание 6000 чистопородных особей. Сейчас DUROC - это премиальная линейка нашей продукции.

- Какова ее доля в общем объеме производства?

- Пока невелика - примерно 5%. Но это нишевый премиальный продукт, он не бывает большим в объемах. Дальше будем смотреть, если продукт будет успешно на рынке представлен, то у нас есть возможности развивать его и увеличивать объемы.

Отдельно отмечу, что для производства всей остальной свинины мы также используем эту породу по отцовской линии. Поэтому и наша товарная свинина имеет 50% качественных характеристик дюрока.

- На форуме компания заявила о трансформации бизнеса. О чем конкретно идет речь?

- Мы молодая компания - 15 лет. И мы достаточно быстро росли, поэтому сейчас настало время, помимо внешнего развития, еще навести порядок во внутренних процессах. Мы инициировали трансформацию бизнеса. Сейчас вместе модернизируем систему управления бизнесом для того, чтобы сделать все процессы более прозрачными, оперативными, динамичными и более четкими.

Эта работа потребует и изменений в оргструктуре, корпоративной культуре, цифровой трансформации. Мы внедряем такие проекты, аналогов которых в стране нет. К примеру, дистанционный отбор племенных животных для продажи с помощью дополненной реальности, телеветеринария, неинвазивное взвешивание. Внедряем также систему компьютерного зрения для отслеживания движения продукции на всех производственных участках.

В рамках проекта цифрового бэк-офиса планируем постепенно передавать операционные решения алгоритмам искусственного интеллекта. Все данные будут собираться и анализироваться автоматически, без участия человека. В планах автоматизировать процессы к 2030 году на 90%. Мы хотим закрепить за собой статус компании как одного из самых эффективных игроков в агросекторе.