Сергей Шойгу: Ирак является одним из ключевых партнеров России в арабском мире и на международной арене

Фото: Пресс-служба аппарата Совета Безопасности Российской Федерации

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Сергей Шойгу в преддверии первого в истории визита секретаря Совета безопасности Российской Федерации в Ирак, в ходе которого запланированы встречи с высшим политическим и военным руководством страны, рассказал в интервью "Интерфаксу" о целях поездки, перспективах взаимодействия в области безопасности и военно-технического сотрудничества стран, обстановке на Ближнем Востоке и роли Ирака в регионе.

- Сергей Кужугетович, каковы в настоящее время перспективы развития взаимодействия между Россией и Ираком?

- Москва и Багдад давние партнеры. Наши страны связывают традиционно дружественные и взаимовыгодные отношения. В ходе предстоящих встреч предполагается донести настрой российской стороны на дальнейшее укрепление и наращивание взаимодействия в сфере безопасности.

По линии оборонных и правоохранительных органов, а также спецслужб налажены регулярные контакты по широкому кругу вопросов. В первую очередь, речь идет о координации подходов и обмене опытом в сфере противодействия терроризму и экстремизму. Данное сотрудничество весьма актуально и своевременно в контексте тенденции "исхода" иностранных террористов-боевиков с Ближнего Востока, в том числе в соседние с Россией государства.

Через призму укрепления антитеррористического потенциала иракских партнеров рассматриваем и укрепление военно-технического сотрудничества. В этой сфере у России и Ирака имеется серьезный потенциал. Советское и российское вооружение иракцам хорошо знакомо. За прошедшие годы оружие и военная техника российского производства хорошо зарекомендовали себя в борьбе с терроризмом. Немаловажно и то, что произведенная российской стороной продукция военного назначения показала свою эффективность даже в сложных климатических и географических условиях Ирака. Москва готова к развитию данного направления, тем более что вся поставленная ранее техника может быть модернизирована с учетом полученного Россией богатого опыта реальных боевых действий в ходе СВО.

- В каких еще сферах развивается сотрудничество?

- Разумеется, взаимодействием в области безопасности российско-иракское сотрудничество не ограничивается. С удовлетворением констатируем, что двусторонний товарооборот вырос за прошедший год на 30%. Важно, что эта положительная тенденция сохраняется и в текущем году, за первое полугодие которого данный показатель еще подрос, превысив 35%. Теперь необходимо общими усилиями добиваться придания ей максимально устойчивого характера.

Хотел бы отдельно выделить одну из приоритетных сфер нашего двустороннего сотрудничества - нефтегазовую отрасль. Российская сторона настроена на развитие соответствующих инфраструктурных проектов. Напомню, что усилиями активно работающих в Ираке российских нефтяных компаний удалось многое сделать для развития данной отрасли. Осуществляется подготовка кадров, предоставляются рабочие места местному населению. Кстати, совокупный объем инвестиций российских энергетических компаний в иракскую экономику превысил 20 млрд долларов.

Весь спектр вопросов двустороннего диалога находится в зоне постоянного внимания по линии советов безопасности двух стран. Отдельные аспекты российско-иракского взаимодействия мы обсудили с советником премьер-министра Ирака по национальной безопасности Касемом аль-Араджи в мае в Москве на 13-й конференции по безопасности. В ходе предстоящей рабочей поездки планирую пригласить его принять участие в следующем году в первом форуме высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

- Форум по безопасности будет проходить под эгидой Совета безопасности? Это новый формат? Когда он состоится?

- Это новый формат. По указанию президента Российской Федерации ежегодные встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, трансформированы в форум.

Весной следующего года состоится первое подобное мероприятие. Форум станет масштабной площадкой для обмена опытом не только по линии советов безопасности, но и между правоохранительными, оборонными и силовыми ведомствами, экспертными кругами, а также предоставит возможность ознакомиться с российскими достижениями в различных сферах – от образцов новейших отечественных вооружений и военной техники до перспективных технологий в сферах информационной безопасности и наработок в сфере мирного атома. Отдельное внимание в ходе форума будет уделено контактам международной научной общественности: будут организованы круглые столы, семинары, коллоквиумы по наиболее актуальным темам.

- Какие у вас ожидания от первого российско-арабского саммита, который пройдет в Москве 15 октября?

- Убежден, что предстоящий саммит станет важным событием в международной политике и наглядно продемонстрирует достигнутый уровень российско-арабского сотрудничества. Важно придать новый импульс дальнейшему развитию разнопланового взаимодействия и стратегического партнерства между нашей страной и государствами-членами Лиги арабских государств. В ходе мероприятия, помимо прочего, будут обсуждаться пути обеспечения безопасности и стабильности на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

- Как это мероприятие может повлиять на развитие именно российско-иракских отношений?

- Именно Ирак, который остается одним из ключевых партнеров России в арабском мире и на международной арене, в текущем году является действующим председателем ЛАГ. Важность той роли, которую Ирак исторически играет на Ближнем Востоке, сложно переоценить. С удовлетворением видим у иракского руководства настрой на проведение сбалансированного внешнеполитического курса. Ценим занимаемую Багдадом взвешенную позицию в отношении событий на Украине, несмотря на давление Запада. Уверен в преемственности стратегического курса Багдада после парламентских выборов, которые пройдут в Ираке в ноябре текущего года.

- Планируете ли обсудить с иракскими партнерами ситуацию на Ближнем Востоке, в том числе удары Израиля по территории Катара? Как оцениваете происходящее?

- В ходе переговоров в Багдаде кроме актуальных аспектов российско-иракского двустороннего взаимодействия, безусловно, будет обсуждаться региональная проблематика.

К большому сожалению, ситуация на Ближнем Востоке продолжает деградировать, неся угрозу не только региональной, но и глобальной стабильности. Важно всеми возможными путями избежать эскалации напряженности. Однако, пока ситуация только ухудшается.

9 сентября Израиль нанес серию авиаударов по зданиям в жилом квартале столицы Катара, целью которых были объявлены находившиеся там высокопоставленные члены руководства палестинского движения ХАМАС. Расцениваем случившееся как грубое нарушение международного права и Устава ООН, посягательство на суверенитет и территориальную целостность независимого государства, шаг, ведущий к дальнейшей эскалации и дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке.

Ракетный обстрел Катара – страны, которая играет ключевую посредническую роль в непрямых переговорах между ХАМАС и руководством Израиля по прекращению длящейся уже почти два года войны в секторе Газа и освобождению удерживаемых лиц, нельзя воспринимать иначе как акцию, нацеленную на подрыв международных усилий по поиску мирных развязок.

- Как можете оценить ситуацию вокруг ирано-израильского конфликта?

- В настоящее время Иран и Израиль соблюдают режим прекращения огня и перемирия. Тем не менее, такое положение дел может в любой момент смениться новым витком напряженности. Заинтересованы в том, чтобы не допустить новой эскалации обстановки в регионе. Убеждены в том, что силового решения ирано-израильских противоречий не существует.

Отмечаю, что наши позиции с Багдадом по этой важной региональной теме очень близки. Для России важно искать развязки конфликта именно со странами региона.

- Позиции Москвы и Багдада так же схожи и по ситуации в Сирии? Может ли Россия повлиять на стабилизацию обстановки там?

- В данном контексте отмечаю схожесть наших с Багдадом подходов и по сирийскому "досье". Ситуация там остается нестабильной и конфликтной, а действия многочисленных внешних "игроков", преследующих свои цели, приводят к обострению обстановки. В складывающейся ситуации мы готовы координировать совместные усилия для выработки эффективных мер, направленных на стабилизацию ситуации в регионе, тем более что такой опыт уже имеется.

На протяжении многих лет в Багдаде по линии оборонных ведомств России, Ирака, Ирана и Сирии функционировал четырехсторонний координационный центр. Он зарекомендовал себя как оперативный и эффективный инструмент в борьбе с международным терроризмом.

- Что, по-вашему, является причиной такой опасно растущей напряженности в регионе?

- Причина хорошо известна - стремление Запада удержать ускользающее из его рук глобальное доминирование, препятствуя укреплению многополярного мира. И в этих его устремлениях идут в ход как попытки возрождения колониализма и фашизма, так и провоцирование нестабильности и хаоса повсеместно, не только на Ближнем Востоке, но и во многих других уголках мира.

В частности, ряд европейских стран продолжают жить прошлым и воспринимать независимые государства как свои колонии. Сожравшему все свои запасы "цветущему саду" по-прежнему не дают покоя богатства и ресурсы развивающегося мира.

Сегодня мы вместе со странами мирового большинства продолжаем противодействовать этим устремлениям коллективного Запада, продвигающего практики неоколониализма. Полагаю, что наращивание усилий на этом направлении будет содействовать ослаблению деструктивного влияния, а также укреплению стабильного многополярного мира.