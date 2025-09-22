Член правления "СИБУРа": ты должен доказать инвесткомитету, что вкладываешь в технологию будущего, а не прошлого

Дарья Борисова рассказала о научном направлении "СИБУРа" и инвестициях в инновации

Член правления "СИБУРа": ты должен доказать инвесткомитету, что вкладываешь в технологию будущего, а не прошлого Фото: Пресс-служба

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Научные разработки в значительной степени формируют конкурентоспособность любой компании, а начиная с 2022 года НИОКР для крупных российских промышленников фактически стали одним из условий устойчивого функционирования. О трансформации научного направления "СИБУРа" за последние 3 года, перспективных для портфеля нефтехимического холдинга продуктах и инвестициях в инновации в интервью "Интерфаксу" рассказала член правления - управляющий директор по развитию и инновациям компании Дарья Борисова.

- Как вы можете охарактеризовать трансформацию научно-исследовательского направления "СИБУРа" за последние годы? Верно ли утверждение, что вызовы 2022 года поспособствовали расцвету исследований?

- Научно-исследовательскому направлению в "СИБУРе" 20 лет. Оно развивается вместе с компанией, у него есть свои фазы, этапы, циклы. В 2019 году открылся знаковый и важный актив для всей отрасли - центр "СИБУР ПолиЛаб", который занимается прикладными разработками перспективных марок, решений и применений для отрасли. Можно сказать, что 2022 год подтолкнул компанию к более активной адаптации и внедрению разработок, в том числе полученных ранее, которые решают задачу обеспечения технологической независимости. Всего в 2022-2024 годах "СИБУР" разработал более 110 новых марок и полимерных решений.

Сегодня мы можем говорить о развитии проектов, отвечающих задачам уже технологического лидерства - это новые катализаторы, позволяющие гибко управлять свойствами полимеров, и новые виды пластиков - например, суперконструкционные, промышленных производств которых в России в данный момент нет.

Сейчас в Нижнекамске идет пуск производства гексена по собственной технологии - достаточно крупнотоннажного, 50 тыс. тонн. Сама технология была получена намного раньше: это те инвестиции, которые компания делала в течение предыдущих лет, еще до 2022 года, что сделало нас подготовленными к возникшим вызовам и способными достаточно быстро решить вопросы технологической независимости отрасли. Мы выпустили первые тонны продукта, технология работает, теперь задача - вывести ее на целевые параметры.

- Каковы инвестиции холдинга в направление научных разработок в этом и прошлом годах?

- В 2024 году в проекты в области исследований и разработок мы инвестировали около 9 млрд рублей. В этом году этот показатель составит около 12 млрд рублей. При этом инвестиции прошлого года на 90% больше инвестиций 2023-го. То есть, сейчас идет фаза устойчивого роста - мы серьезно инвестируем в научно-исследовательскую инфраструктуру: это и создание флагманского Центра научных исследований и масштабирования технологий в Татарстане, и запущенный в прошлом году центр пилотирования технологий в Тобольске, и дальнейшее расширение R&D направления. Параллельно большое количество разработок переводим с лабораторной на стадию пилотирования и масштабирования, что предполагает существенно бОльший объем инвестиций.

- В будущем тоже планируется увеличение инвестиций?

- Цикл разработки достаточно длительный. Мы "наполняем воронку", и, в зависимости от качества и скорости прохождения, у нас формируются дальнейшие планы и бюджеты. Чем более успешны будут лабораторные этапы в этом и следующем году, тем больше будет инвестиций в 2027-2028 годах.

- Ранее вы объясняли, что исследования и разработки в компании ведутся по трем направлениям: повышение операционно-технологической эффективности предприятий, разработка новых марок и применений, а также инновации в новых продуктах и технологиях. Как вы оцениваете "доли" этих направлений в вашей деятельности, отдается ли чему-то из этого больший приоритет?

- Эти направления нельзя рассматривать в отрыве друг от друга, все элементы взаимосвязаны: от этапа лабораторных разработок до промышленного производства синтетических материалов и ключевых компонентов для их производства, а также адаптации имеющихся решений и создания новых под запросы клиентов. Если рассматривать "доли" с точки зрения инвестиций, то большая приходится на инновационное направление - оно развивается наиболее динамично. При этом, примерно 50% всех инвестиций в R&D приходится на инфраструктурные проекты, среди которых уже названный мной Центр научных исследований и масштабирования технологий в Казани.

- Какие мало- и среднетоннажные продукты вы рассматриваете для своего портфеля в перспективе?

- Одно из самых значимых направлений - катализаторы. Их доступность, с одной стороны, обеспечивает полную технологическую независимость не только "СИБУРа", но и всей нефтехимической отрасли. С другой стороны, это компоненты, которые влияют на конкурентоспособность продукции. Самые передовые катализаторы позволяют выпускать инновационные марки для медицины, строительства, транспорта, товаров народного потребления, упаковки и сельского хозяйства. Лицензии на такие технологии приобрести невозможно.

Здесь у нас выстроен полный цикл - лабораторные мощности, в том числе совместные с партнерами, Центр пилотирования технологий, и, в скором будущем - катализаторная фабрика, строительство которой мы начали в этом году. Главная цель "СИБУРа" до 2030 года - локализация производства всех ключевых катализаторов полимеризации по технологиям, разработанным в сотрудничестве с ведущими научными организациями страны. Объем производства полиэтилена и полипропилена в 2024 году в России и странах СНГ составил 7,9 млн тонн. С учетом уже реализуемых "СИБУРом" и другими компаниями инвестиционных проектов, к 2030 году этот показатель может вырасти более чем вдвое.

Дальше, сейчас выводится на проектную мощность производство гексена, и ведется строительство собственного производства н-бутиллития - катализатора для производства каучуков и эластомеров.

Есть еще два направления, в которые мы вкладываем силы и средства. Первое - это новые материалы и спецпластики. Это пока еще нишевая химия, малотоннажная, для специальных применений. И второе - технологии, связанные с экономикой замкнутого цикла и вторичной переработки пластика.

- Провокационный вопрос: "СИБУР" тоже свои самые передовые разработки не продает другим компаниям?

- Пока так вопрос не стоит, надо в первую очередь начать все-таки у себя это применять. А будем ли мы готовы эти технологии продавать и лицензировать - вопрос открытый. Более практичный вопрос - готовы ли мы эти катализаторы, уже готовые, продавать на рынок? Да, готовы, и рассчитываем мощности так, чтобы снабжать весь российский рынок нефтехимии с возможностью экспорта в дружественные страны.

- Ранее сообщалось, что "СИБУР" в этом году может приступить к производству катализаторов собственной разработки на мощностях партнеров в дружественных странах. Уже запустили?

- Это важный инструмент масштабирования наших технологий получения катализаторов полимеризации. В России лабораторная инфраструктура была всегда, и научная школа у нас достаточно сильная, а вот мощностей для масштабирования и проведения опытно-промышленных испытаний не было. Поэтому в данный момент мы выпускаем опытно-промышленные партии на процессинге у партнеров в дружественных географиях, и испытываем их у себя на предприятиях. Это дает нам подтверждение того, что катализатор на промышленной мощности будет работать корректно. Или же не дает, тогда дорабатываем и уточняем технологические нюансы, рецептуры и так далее. Такой подход позволяет сократить цикл разработки. После мы можем произвести на процессинге уже промышленную партию.

Но это временная мера - до того момента, пока мы не пустим собственное производство. Строительство катализаторной фабрики "СИБУРа" началось в июне этого года в Казани. Это производство станет первым в России и странах СНГ, выпускающим все типы катализаторов полимеризации, необходимых для получения полиэтилена и полипропилена. Общий объем выпуска составит более 1 тыс. тонн в год.

- С кем из российских компаний "СИБУР" сотрудничает в разработках?

- Мы выстраиваем сеть партнеров в различных сферах по всему циклу разработки. Первое направление - лабораторные разработки. Здесь мы сотрудничаем с ведущими вузами и научно-исследовательскими институтами и поддерживаем работу министерства образования по взаимоувязке фундаментальных научных разработок, которые в основном финансируются государством, с потребностями бизнеса. То есть, делаем так, чтобы из лабораторий по госзаданиям выходили те разработки, которые не только академически интересны, но и практически актуальны.

Второе - сотрудничества в области пилотирования и масштабирования технологий. В этом плане нам особенно интересен сегмент небольших российских инжиниринговых компаний, которые изготавливают либо элементы оборудования, либо пилотные установки: не обязательно все строить самим, когда есть партнер, который уже имеет какой-то задел и может сделать работу быстро или эффективно.

Например, в Тобольске у нас есть актив по пилотированию и ресурсным испытаниям катализаторов для базовых нефтехимических процессов пиролиза. Он создан совместно с одной небольшой российской инжиниринговой компанией. Они полностью предоставили оборудование, на котором мы тестируем разработки в режиме 24/7.

В части разработок катализаторов полимеризации, как я уже сказала, работаем в том числе с зарубежными партнерами.

"СИБУР ПолиЛаб" ведет разработки и испытания полимерных решений в тесной связке с клиентами, которые потом эти решения применяют. Также это могут быть партнеры по тестированию уникальных свойств, по изготовлению прототипов конечных решений. Всего в базе "ПолиЛаба" несколько сотен партнеров.

- В Тобольске в декабре был запущен Центр пилотирования технологий получения базовых полимеров. Как можете охарактеризовать результаты 9 месяцев работы?

- Да, этот инженерно-технологически непростой актив апробирован, запущен, технологические режимы настроены, откалиброваны и работают, и мы уже проводим испытания на его базе.

В числе вызовов, с которыми мы столкнулись в процессе запуска - необходимость наладки и настройки активатора для катализаторов. По сути, необходимо очень тонко, при этом стабильно нагреть сырье до высокой температуры и определенным образом выдерживать режим. Это непростая задача, причем не химическая, а исключительно физическая. Мы с российскими партнерами создали активатор, который работает в соответствии с необходимыми стандартами. Позиция уникальная, прежде доступная только в недружественных странах.

Как я сказала, мы уже начали испытания наших собственных катализаторов, которые подтверждают их работоспособность, эффективность и соответствие целевым параметрам. На сегодня в Центре пилотирования технологий мы успешно испытали три собственных катализаторных решения, полученных учеными научно-исследовательского центра "СИБУР Инновации". Хороший пример - бесфталатный катализатор для полипропилена, это последнее поколение катализаторов, наиболее экологичное. Бесфталатный полипропилен, в частности, широко востребован в медицине и пищевой промышленности.

Всего до конца года в планах испытать не менее пяти катализаторов для производства полиэтилена и полипропилена, технология производства которых в дальнейшем будет использоваться на катализаторной фабрике в Казани.

- Вернемся к суперконструкционным пластикам. В прошлом году вы запустили пилотную установку по производству полиэфиркетонкетона (PEKK) мощностью 1,5 т/г, недавно приступили к выпуску полисульфона (PSU) и полифенилсульфона (PPSU). Когда ожидается завершение стадии пилотных испытаний по этим продуктам?

- Мы сейчас именно над этим работаем. Задача же не просто выпустить тонну продукции и отчитаться. Мы должны создать в результате конкурентоспособную и эффективную бизнес-модель.

Уникальность и сложность этих продуктов в том, что рынка для их реализации пока практически нет. Если мы посмотрим потребление этих продуктов в килограммах на душу населения, то отставание от развитых стран и Китая в десятки раз. Это малотоннажные продукты с широким спектром применений в различных отраслях. Развитие каждого применения - кропотливая работа, она требует не только наших компетенций, но и компетенций и инфраструктуры переработчиков. Важно также, чтобы инженеры-конструкторы знали об этих материалах и имели стандарты и правила включения их в свою проектную документацию при разработке новых изделий.

Наша задача, пока мы отрабатываем технологию и нарабатываем пилотные образцы, - найти и протестировать возможные применения, понять, как может выглядеть спрос, и где мы клиентам за счет этого продукта принесем дополнительную ценность. Вторая задача - повышение эффективности этой технологии. Потому что одно дело - получить продукт с необходимыми характеристиками, а другое дело - сделать так, чтобы наша технология была конкурентоспособной на мировом рынке. Иначе будет выгоднее импортировать или готовое изделие, или материал. Обычно такого рода работа занимает не недели, а полгода-год. Это как раз те задачи, которые мы сейчас решаем по этим трем группам пластиков.

- Какие еще суперконструкционные пластики рассматриваете для портфеля?

- Из тех, которые мы здесь не обсуждали, есть еще полидициклопентадиен (pDCPD). Мы его разрабатываем при участии российских автопроизводителей. У них возникла потребность в таком термореактивном пластике, который, когда ему придашь форму, необратимо меняет свои свойства и становится очень прочным, жестким, легким. Прочность этого пластика сопоставима со сплавами стали и алюминия, при этом он существенно легче. Благодаря этим свойствам он может использоваться, в частности, для элементов кузова и экстерьера. Образцы уже были испытаны партнерами, теперь нужно отмасштабировать и понять, каким образом это можно поставить в серию.

- Вы оценивали свою долю рынка малеинового ангидрида в 80%. Есть ли перспективы завоевать бОльшую долю? Планируете ли вы увеличивать производство?

- Даже больше - сейчас наш МАН занимает порядка 95% российского рынка (9,7 тыс. тонн). При этом рынки потребления все еще остаются недостаточно развитыми, и значительная доля уходит на экспортные направления - в Турцию, Индию и на Ближний Восток.

Малеиновый ангидрид - очень интересный продукт, применимый во множестве отраслей. На горизонте 2030 года ожидаем увеличения его потребления примерно на 30% за счет органического роста потребляющих МАН сегментов - производство труб, емкостей, изделий из искусственного камня и т.д., а также стимулирования потребления композитной арматуры, для производства которой используется МТГФА (метилтетрагидрофталевый ангидрид, производится из МАН).

С нашей стороны, в ближайшие 5 лет за счет реализации проекта нового узла кристаллизации производительность может быть увеличена до 120%. И к тому же, мы готовы поддерживать потенциальных переработчиков - долгосрочным контрактом на поставку малеинового ангидрида, возможностью разместиться рядом с нашим предприятием для удешевления логистики сырья.

- Какое-то значение для ваших разработок наследие советского периода имеет?

- Могу привести в пример проект "н-бутиллитий", который мы сейчас реализуем в Воронеже - здесь мы как раз взяли за основу советскую технологию. Причем мы на нее несколько раз смотрели и не видели экономической эффективности. И наши разработчики начали искать более современные и эффективные решения. Изучили мировой опыт, что-то у себя в лаборатории попробовали, и на базе советской технологии создали собственную, причем более экологичную в сравнении с зарубежными. Более того, она предполагает использование меньшего количества оборудования, что делает ее более эффективной с точки зрения капитальных инвестиций. То есть, мы не просто закрыли свою потребность, а сделали эту технологию конкурентоспособной по сравнению с решениями других производителей. И сейчас реализуем инвестпроект по строительству промышленной мощности. У нас есть стандарт по бенчмаркингу показателей эффективности технологий перед принятием инвестиционного решения. Ты должен, по сути, доказать самому себе и инвестиционному комитету компании, что ты инвестируешь не в технологию прошлого, а в технологию будущего.