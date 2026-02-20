Гендиректор "Агросилы": мы сфокусировали инвестиции на критически важных проектах, несрочные перенесли

Светлана Барсукова рассказала об адаптации к рыночным ограничениям, о финальных итогах уборочной кампании и о планах на 2026 год

Фото: пресс-служба АО "Агросила"

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Татарстанский агрохолдинг "Агросила" (объединяет активы в растениеводстве, птицеводстве, производстве сахара и молочной продукции), как и весь сектор АПК, в полной мере ощутил на себе влияние высоких кредитных ставок, турбулентности на рынках и погодных катаклизмов.

О том, как холдинг адаптируется к новым экономическим реалиям, зачем развивает собственное производство запчастей и высокоточное позиционирование техники, а также об итогах непростого сельскохозяйственного сезона и работе по импортозамещению семян в интервью "Интерфаксу" рассказала генеральный директор "Агросилы" Светлана Барсукова.

- Как бы вы в цифрах описали 2025 год для "Агросилы"? Удалось ли достичь плановых показателей по выручке и прибыли? Какие сегменты холдинга показали наибольшую рентабельность?

- В 2025 году мы адаптировались к ряду серьезных рыночных ограничений. Высокая ключевая ставка, рост цен на ресурсы и коррекция на рынке сахара и зерна создали серьезное давление. В таких условиях мы не достигли всех финансовых целей, но сделали главное: укрепили операционную устойчивость. Наша выручка сохранилась на уровне 78 млрд рублей, а прибыль от продаж выросла на 52% - до 1,9 млрд рублей. Это доказывает, что эффективность нашей основной деятельности растет. На 4% увеличили выработку сахара - до 118,4 тыс. тонн. Производство мяса птицы также выросло, а экспортная выручка достигла 38,7 млрд рублей. Лидерами по рентабельности стали растениеводство, где показатель составил 16%, и птицеводство на фабрике "Челны-Бройлер" - 10%.

- Как изменилась долговая нагрузка компании в условиях высокой ключевой ставки в 2025 году? Пришлось ли корректировать стратегию заимствований или переносить часть проектов на более поздний срок?

- Высокая стоимость заемного капитала заставила нас быть максимально прагматичными. Мы стабилизировали долговую нагрузку, оптимизировав кредитный портфель и направляя операционный денежный поток на обслуживание обязательств. В инвестициях был сделан стратегический выбор: мы сфокусировались на завершении критически важных проектов и поддержании текущих мощностей. Некоторые инициативы, не являющиеся срочными, были перенесены. Приоритетом на 2026 год остаются внутренние инвестиции в модернизацию на сумму 1,5 млрд рублей, чтобы повысить эффективность и снизить издержки.

- Прошедший сезон был непростым с точки зрения погодных условий. Каковы финальные итоги уборочной кампании по ключевым культурам и как они соотносятся со средними показателями по рынку?

- Холдинг "Агросила" демонстрирует хорошие результаты сельскохозяйственного сезона 2025 года, несмотря на сложные погодные условия. Компания произвела 393 тыс. тонн зернобобовых культур с урожайностью 36,6 ц/га. Это на 5% превышает показатель 2024 года, когда было произведено 374 тыс. тонн при урожайности 28,5 ц/га. Даже при неблагоприятной погоде аграрии холдинга продолжили совершенствовать технологии выращивания и внедрять современные методы агротехники. Стоит отметить урожайность озимой пшеницы, достигшую 44,2 ц/га. В сегменте яровой пшеницы также зафиксирован рост: с 22,2 ц/га в 2024 году до 28,3 ц/га в 2025 году. Урожайность сахарной свеклы немного снизилась: с 439,5 до 408,9 ц/га.

- Какие ключевые инвестиционные проекты стали приоритетными для "Агросилы" в 2026 году? Холдинг будет фокусироваться на строительстве новых мощностей или на модернизации существующих площадок?

- Инвестиционная программа сфокусирована на завершении ключевых инфраструктурных проектов, технологической модернизации и наращивании производственных мощностей в приоритетных отраслях. Основной фокус - ввод в эксплуатацию объектов, строительство которых было начато ранее, в их числе: новый птичник и реконструкция производственных помещений на предприятии "Агросила Птицефабрика Пермская", завершение строительства здания бытовых помещений на заводе "Заинский сахар".

В планах и технологическое обновление: значительные средства будут направлены на замену устаревшего оборудования. На заводе "Заинский сахар" пройдет модернизация диффузионного аппарата и обновление насосного парка. Предприятия "Агросила Птицефабрика Пермская" и "Челны-Бройлер" ждет обновление участков утилизации отходов и переработки, а молокоперерабатывающий завод - обновление пастеризационной установки, автопарка и вспомогательного оборудования.

Особое внимание в программе уделяется импортозамещению. Холдинг не только заменяет оборудование на отечественные аналоги, но и системно меняет подходы: наращивает собственное производство премиксов и семян, силами сервисного подразделения восстанавливает запчасти и оборудование, развивает IT-направление для автоматизации процессов и внедрения технологий анализа данных. Инвестпрограмма холдинга "Агросила" на 2026 год позволит выполнить производственные планы и обеспечить технологический суверенитет.

- Рассматривает ли холдинг возможность новых M&A-сделок? Интересны ли вам активы, в том числе земельные, в других регионах?

- В настоящий момент приоритетом "Агросилы" является реализация инвестиционных проектов в Республике Татарстан и Пермском крае. При этом, мы готовы рассматривать активы, соответствующие логистическим и стратегическим требованиям холдинга.

- Проблема технологического суверенитета остается острой. Как за прошедший год изменился парк техники "Агросилы"? Удалось ли полностью закрыть потребности в запчастях и технике за счет отечественных или восточных производителей?

- Это наша ключевая операционная задача. Мы действуем системно по нескольким направлениям: обновляем парк, где это возможно, отечественной техникой - в 2025 году закупили десять комбайнов и семь опрыскивателей, - но проблема с мощными тракторами и долговечностью некоторых единиц пока остается. В 2025 году "Агросила-Сервис" продолжила расширять собственное производство запасных частей с внедрением современных технологических решений: запущен в эксплуатацию лазерный стенд для раскройки металла, приобретен термопластавтомат для изготовления пластиковых комплектующих, планируется увеличение номенклатуры запчастей собственного производства. Эти технологии позволяют изготавливать изделия с высокой точностью и эффективностью. Внедрение новых технологий позволяет не только повышать качество обслуживания, но и сокращать зависимость от внешних поставщиков.

- В 2025 году много внимания уделялось семеноводству. Какого уровня импортозамещения по семенам вы планируете достичь в 2026 году?

- В рамках импортозамещения в сезоне 2026 года "Агросила" полностью переходит на семена отечественной селекции по трем ключевым культурам. Подсолнечник, рапс и кукуруза как на зерно, так и на силос будут выращиваться исключительно из российских семян. В сегменте сахарной свеклы холдинг планирует использовать смешанный посевной материал. Такой подход к семеноводству сочетает использование отечественных семян с индивидуальным выбором посевного материала для каждой культуры.

- Холдинг запустил крупнейшую в России частную RTK-систему высокоточного позиционирования агротехники. Какой реальный экономический эффект вы зафиксировали по итогам первого сезона работы этой системы?

- В результате внедрения увеличение урожайности составило 7%. Затраты на топливо, семена, удобрения, средства защиты растений снизились на 5%. По итогам двух сезонов экономия только за счет отказа от платных подписок составила свыше 11 млн рублей. Но основной эффект от внедрения собственной RTK-сети - это обеспечение технологической независимости холдинга и то, что данная сеть станет платформой для дальнейших инноваций и повышения эффективности агроопераций, например, на 2026-2027 год запланировано расширение охвата техники и применение высокоточного RTK-сигнала при возможном использовании беспилотных летательных аппаратов.

- Как изменилась география экспорта холдинга за последний год? Какие направления вы рассматриваете как наиболее перспективные для зерновой, молочной и мясной продукции в 2026 году?

- Наш экспортный фокус смещается от сырья к продукции с добавленной стоимостью, особенно в сегменте халяль. Перспективными рынками на 2026 год мы видим страны Ближнего Востока и Северной Африки. Что касается цен, мы не ожидаем резких скачков. Рынок мяса птицы остается конкурентным, по зерну и сахару многое будет зависеть от урожая и логистики. Наша стратегия - управлять не прогнозами, а тем, что в нашей власти: себестоимостью и устойчивостью бизнес-модели.

- Каковы ваши ожидания по ценам на зерно, сахар и мясо птицы в 2026 году? Видите ли вы предпосылки для существенного роста или снижения цен на внутреннем рынке?

- Мы не ожидаем резких ценовых колебаний при условии сохранения текущего баланса спроса и предложения. По зерну многое будет зависеть от урожайности и экспортной конъюнктуры, но на сегодняшний день предпосылок для экстремальных сценариев мы не видим. В сахарной отрасли ключевым фактором остается эффективность переработки и стабильность сырьевой базы - здесь скорее ожидаем умеренную динамику. По мясу птицы рынок остается конкурентным, предложение растет, поэтому потенциал значительного роста цен ограничен.

- Дефицит кадров в сельском хозяйстве считается одним из ключевых факторов, сдерживающих отрасль. Испытывала ли "Агросила" дефицит персонала в 2025 году и какие меры вы предпринимаете для привлечения специалистов?

- Как и вся отрасль, холдинг "Агросила" в 2025 году ощущал дефицит кадров, который затронул как линейный персонал, так и инженерно-технических работников. Системные меры для привлечения и удержания специалистов включают прозрачную материальную мотивацию: официальную заработную плату с регулярной индексацией, систему премирования и полный социальный пакет.

- ESG-повестка: сохраняет ли она актуальность для холдинга? Какие проекты на основе принципов "зеленого" земледелия осуществляет или планирует "Агросила"?

- ESG для нас - это не отчетность, а практический инструмент. Точное земледелие, собственные биоудобрения, социальные программы для территорий и инвестиции в цифровые компетенции сотрудников - все это часть нашей модели устойчивого развития.

- Если подвести черту, какой главный урок преподнес российскому агробизнесу 2025 год и к какому сценарию развития событий вы готовите "Агросилу" в 2026 году?

- 2025 год подтвердил, что в современном агробизнесе развивается тот, кто сделал ставку на технологическую зрелость и операционную устойчивость. Умение гибко управлять финансами, инвестициями и процессами в условиях турбулентности - это новая норма. В 2026 году "Агросила" продолжит этот курс: фокус на модернизацию, импортозамещение в ключевых звеньях производственной цепи и укрепление позиций.