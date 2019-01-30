Вольфганг Бюхеле: новые санкции США могут помешать налаживанию партнерства бизнеса РФ и ФРГ

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Председатель Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхеле в интервью корреспонденту "Интерфакса" Веронике Вишняковой рассказал об опасениях немецкого бизнеса, работающего в России, относительно новых санкций США, дал прогноз по развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Германии и России и оценил перспективы реализации проекта "Северный поток-2".

- Господин Бюхеле, как немецкий бизнес чувствует себя в России? Какова атмосфера среди предпринимателей?

- В настоящее время германские бизнесмены продолжают инвестировать в Россию и прилагают большие усилия для того, чтобы и дальше развивать свой бизнес. Тем не менее, есть определенные опасения, связанные с возможными американскими санкциями, потому что никто не знает, какого рода санкции могут быть введены и как они могут повлиять на деловую активность и перспективы развития бизнеса в России.

- Говоря о возможном введении санкций США, если они будут введены в отношении России, то, по вашему мнению, сохранит ли немецкий бизнес интерес к российскому рынку или же начнет с него массово уходить?

- Никто не заинтересован в том, чтобы уходить из России. Интерес (сохранить свое присутствие в РФ - ИФ) предельно ясен, а приверженность немецкого бизнеса (российскому рынку - ИФ) сохранялась на протяжении всего времени, начиная с 2014 года, когда были введены первые санкции ЕС. Но кризис на Украине, к сожалению, до сих пор не решен, а отношения между Россией и Евросоюзом ухудшаются по целому ряду причин. В Вашингтоне продолжается обсуждение возможности введения новых экономических санкций. Вопрос в том, что будут делать американцы. То, что может произойти, для нас непредсказуемо.

- Из года в год мы наблюдаем снижение числа немецких компаний, работающих в России. Каков ваш прогноз на этот год?

- Пять лет назад порядка 6000 компаний с немецким капиталом вели деятельность на российском рынке. К 2018 году их число уменьшилось до 4700 компаний, при этом главные, решающие игроки остались. С этой точки зрения могут быть и другие случаи ухода (с рынка - ИФ), но лично я не ожидаю, что значительное число компаний покинет страну.

- Чувствуете ли вы недоверие со стороны немецких компаний к России после случая с Siemens, когда турбины компании были поставлены в Крым?

- Я думаю, что вопрос Крыма предельно ясен: немецкие компании не могут и не будут поддерживать бизнес в Крыму. В настоящее время это запрещено Евросоюзом. На этих условиях Siemens поставил турбины России, нарушение которых со стороны российских партнеров не послужило позитивным знаком. Но я думаю, в то же время все усвоили урок, и это не станет проблемой в будущем. Мы выше этого.

- В 2018 году был констатирован небольшой рост товарооборота между нашими странами. Российский экспорт в Германию показал 15% рост, в то время как германский экспорт фактически остался на уровне 2017 года вопреки позитивным прогнозам. Каковы ваши ожидания от 2019 года?

- Есть два важных аспекта: первый-динамика цен на нефть, потому что она в определенной степени влияет на бюджет России, а второй-динамика курса рубля. Если рубль будет слабым по отношению к доллару и евро, то германские товары будут более дорогими и менее привлекательными.

- Какова, на ваш взгляд, ситуация с инвестициями? Что более вероятно в текущем году их снижение или рост?

- Существует жизненно важный интерес использовать Россию в качестве производственной базы для последующего экспорта товаров, поэтому я ожидаю, что прямые инвестиции немецких компаний в Россию продолжат увеличиваться. Компании все еще заинтересованы в местном производстве в связи с низким курсом рубля и меньшими издержками. Но все также зависит от возможных санкций США. До тех пор, пока сохраняется реальная опасность введения новых санкций, например, в финансовом или энергетическом секторе, иностранные инвесторы будут демонстрировать высокий уровень скептицизма.

- Касательно санкций: Евросоюз ввел санкции в отношении России, после чего Россия объявила о введении продэмбарго. Какой урон понесла Германия от этих рестрикций? Видите ли вы возможность для частичного снятия санкций?

- Влияние санкций ЕС было ощутимо в период с 2014 по 2016 годы. В настоящий момент большинство немецких компаний понимает, как работать в условиях санкций. 2017 год показал, что мы уже вышли за предел их сильного влияния, но, если говорить о торговых отношениях, мы еще не вернулись к прошлым показателям, хотя торговля увеличивается, и доверие между германскими и российскими партнерами восстанавливается. Тем не менее, новые санкции США могут помешать дальнейшему прогрессу.

- Власти США заявили, что Вашингтон может ввести санкции в отношении немецких компаний, участвующих в реализации проекта "Северный поток-2". Может ли этот проект газопровода быть реализован в текущих условиях, если США занимают настолько радикальную позицию?

- Вы, наверно, в курсе того, что наш министр иностранных дел Хайко Маас и министр экономики и энергетики Петер Альтмайер решительно выступают в поддержку проекта "Северный поток-2". Они убеждены, что в ЕС есть растущая потребность в газе, и что нам понадобится как реализация "Северного потока-2", так и транзит газа через Украину. Мы убеждены, что найдем пути решения этой проблемы. Но очень трудно предсказать, что будут делать американцы. Я не хотел бы спекулировать на этом, однако очевидно, что ведущие немецкие политики оказывают очень сильную поддержку данному проекту.

- Считаете ли вы Украину надежной страной-транзитером газа?

- Украинская газотранспортная система должна быть модернизирована. Этот вопрос должен стоять на повестке не только в ЕС, но и в России. Дестабилизация Украины никому не поможет. К тому же с технической точки зрения определенный объем газа должен поступать через Украину для обеспечения работы газотранспортной системы и ее инфраструктуры. Определенный транзитный объем должен быть обеспечен и в будущем. Однако договор между Россией и Украиной о транзите газа закончится уже в декабре 2019 года. Очень скоро нам необходимо будет найти этому решение. В противном случае мы увидим турбулентность на европейском газовом рынке.

- Я полагаю, вы знаете, что Россия взяла курс на дедолларизацию и будет пытаться перейти преимущественно на расчеты в национальной валюте или евро при заключении международных контрактов. Что вы думаете о такой политике?

- Это подход, который также был предложен правительством Германии и Европейской комиссией. Если мы будем больше использовать евро в бизнес-сделках, чем доллар, то мы станем более независимыми и менее уязвимыми от возможных санкций США. Но развитие независимой финансовой системы требует времени. Это не решение в краткосрочной перспективе.

- Германия и Россия являются членами иранской ядерной сделки. При этом Германия совместно с другими европейскими участниками СВПД пытается создать специальный механизм (Special Purpose Vehicle - SPV) для внешнеторговых расчетов c Ираном, чтобы защитить европейские компании от экстерриториальных санкций США. Важно ли включить Россию в этот механизм?

- Во-первых, я думаю, что Россия должна стать частью любого механизма, который помогает стабилизировать Европу. Эту сложную задачу с Ираном действительно трудно решить. Вы, наверно, знаете, что ЕС применил акт, который позволяет европейским компаниям не соблюдать американские санкции. Но американские санкции прямые и ясные. В конечном счете, компании должны сами принимать решение о том, работать с Ираном или нет. Европейским компаниям придется выбирать, что для них важнее: работа с Ираном или рынок США.

- Видите ли вы необходимость возвращения России в G7 с экономической точки зрения?

- Конечно! Мы, как комитет, очень четко дали понять, что считаем очень важным использовать любой формат для диалога с Россией в качестве возможности снизить напряжение и найти решение имеющихся конфликтов. Нам нужны не только двусторонние форматы, но и международные платформы, такие, как G7.

- А что по поводу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)? Россия готовилась стать ее членом до украинского кризиса, но потом процесс был заморожен. Пришло ли время его разморозить?

- Будь это членство в ОЭСР или G7, для начала процесса, при котором западные санкции в отношении России будут хотя бы частично сняты, нам нужен реальный прогресс по минским соглашениям, прежде всего, устойчивое перемирие на востоке Украины. Россия в качестве мировой державы может и должна прилагать больше усилий для достижения этой цели и нахождения решений, которые положат конец войне на Украине. Без прогресса в мирном процессе нет шансов, что кто-то в ЕС начнет снимать санкции с России.