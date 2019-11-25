Константин Богомолов: надо до конца жизни в профессии чувствовать себя учеником

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной рассказал о работе над новой книгой, о съемках сериала и о переменах в театре

Константин Богомолов Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - На полях Санкт-Петербургского международного культурного форума корреспондент "Интерфакса" встретился с режиссером и художественным руководителем Театра на Малой Бронной Константином Богомоловым. В интервью агентству он рассказал о работе над сериалом "Хороший человек", о творческих планах, об изменениях в театре и о том, кем он себя ощущает в профессии.

- В сентябре у вас вышла книга "Как говорит Богомолов", она продается с большим успехом, вышел второй тираж. Также вы говорили, что начали писать новую книгу - "Апология ненависти". О чем будет книга? И когда планируется публикация?

- О чем будет книга - не расскажу, это будет не художественный текст, это будет текст культурологический. Книга в процессе написания, а выйдет она, я надеюсь, в конце мая следующего года.

- В процессе находятся съемки сериала "Хороший человек" про "ангарского маньяка". Почему выбор пал именно на эту историю?

- Это будет сериал по мотивам истории "ангарского маньяка". На самом деле это сериал про то, как человек может взять на себя функцию бога, судьи. Это история об исследовании зоны бытового насилия, превращающегося в насилие масштабное.

- Вы говорили, что для вас съемки такого сериала - это переключение на некий другой жанр. Почему именно в этом жанре решили себя попробовать?

- Вы знаете, я отношусь к своей деятельности в кино как к деятельности ученической - я учусь. Я учусь снимать истории. Учусь в принципе снимать, и поэтому захожу на разные территории: на территорию светской хроники, как было в сериале "Содержанки", на территорию психологической драмы, как было опять же, отчасти, в "Содержанках", на территорию детектива и саспенса как в ныне снимаемой истории. Я учусь, я осваиваю разные жанры, разные языки.

- Когда планируется выход сериала?

- Выход планируется в 2021 году.

- Вы в мае возглавили Театр на Малой Бронной, а не так давно анонсировали масштабный ребрендинг театра. В чем он будет заключаться, что изменится и что нового планируется привнести в театр?

- В театре полностью обновляется репертуар, обновляется художественное содержание, будут новые спектакли большой и малой сцены. И, конечно же, будут новые менеджерские ходы, рекламные ходы, новый сайт, новый дизайн, новый логотип. Все новое. Все это сделано для того, чтобы театр стал ближе к зрителю, чтобы он стал успешным, чтобы собирались полные залы. И еще для того, чтобы театр зарабатывал деньги, чтобы платить более достойную зарплату своим работникам.

- Какие у вас планы по постановкам в театре?

- Есть много планов, ведутся переговоры с самыми разными режиссерами. И как только эти переговоры будут переходить в фазу подписания контрактов, естественно, мы будем об этом объявлять.

- Когда вы планировали возродить театр на Малой Бронной, вы говорили о том, что не хотите отходить в работе от школы Олега Павловича Табакова. Получается это осуществить?

- Мне хотелось бы наполнить этот театр энергией Олега Павловича, которой он наполнял в свое время Московский художественный театр. И делать тот театр, в котором будет место всему талантливому. Вот собственно и все, что было его принципом. Его театр был не театром определенной строгой эстетики, определенной идеологии, определенной драматургии или нескольких режиссеров. Это был театр, в котором он старался сконцентрировать все талантливое, интересное, новое, сложное, разное. Мне хочется делать такой же театр. В этом смысле я говорю о том, что я стараюсь наследовать идеи Олега Павловича.

- Хватает ли финансирования на все задуманное в театре? Или приходится просить дополнительные средства, привлекать инвесторов?

- Это сложная менеджерская работа, связанная и с привлечением средств, и с использованием тех средств, которые имеются у театра, а также какими-то дополнительными возможными активностями, которые могут приносить дополнительные заработки театру. Это довольно сложная история, ее не расскажешь в одном интервью. Мы работаем над этим, и тот факт, что мы выпускаем спектакли, говорит о том, что мы достаточно успешно работаем над решением этих проблем, которых по-прежнему много.

- Не так давно вы говорили, что хотите поставить спектакль "Покровские ворота". Когда планируется представить его публике?

- Выход планируется весной 2020 года, сейчас идет фаза подготовки. Он будет играться на сцене Дворца на Яузе, где будут играться все спектакли театра на Малой Бронной, который, как я надеюсь, скоро закроется на ремонт, а театр переедет во дворец на Яузе.

- Решение о проведении ремонта в театре ваше или это плановый ремонт?

- Ремонт плановый. Решение о его проведении и выделении бюджетных средств было принято еще до моего прихода.

- Расскажите про Фонд имени Соломона Михоэлса. Чем будет заниматься этот фонд?

- Это фонд, который призван аккумулировать средства. Для поддержки театра на Малой Бронной и в принципе для развития и поддержки различных театральных инициатив, связанных с современным театральным искусством, и поддержки всего нового и интересного.

- В одном из интервью вы говорили, что чувствуете себя в профессии учеником. После назначения на новую должность художественного руководителя театра что-то поменялось?

- Нет, я считаю, что надо до конца жизни чувствовать себя учеником, тогда это не даст тебе окоченеть, закостенеть. Надо всегда испытывать удивление и любопытство ко всему новому, всегда помнить, что ты в этой жизни чего-то не умеешь.