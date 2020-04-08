Симон Мацкеплишвили: в начале мая будет пик

Замдиректора по научной работе Университетской клиники МГУ прокомментировал продолжающийся рост числа заболевших коронавирусом

Доктор, член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Прошедшая неделя не приостановила рост числа заболевших коронавирусной инфекцией. Но статистика роста может быть связана с разными причинами: увеличением количества заболевших или расширением охвата населения тестированием. С таким вопросом специальный корреспондент "Интерфакса" Вячеслав Терехов обратился к член-корреспонденту РАН, заместителю директора по научной работе Университетской клиники МГУ Симону Мацкеплишвили.

Причина двоякая

- Графическая кривая количества инфицированных и заболевших ползет вверх по двумя причинам: и потому, что появились новые заболевшие, и потому, что путем тестирования удалось выявить большое количество людей, инфицированных вирусом. По моим представлениям, последних насчитывается не меньше сотни тысяч. Но стали больше тестировать и мы потихоньку начинаем их выявлять. Надо понимать, что поскольку вирус в стране уже есть, он вокруг нас, то, естественно, он распространяется и дальше. Очень важно знать, что ничего особо страшного в этом нет. Это обычная закономерность развития любого инфекционного заболевания. При этом, хочу отметить, что несмотря на такое количество заболевших, все-таки действительно тяжело больных, а особенно со смертельным исходом, у нас не так много. К тому же надо понимать ,что сейчас мы тестируем на наличие вируса, а пройдет время, и у нас будут тесты на антитела, и тогда мы сможем выявлять людей, которые действительно проконтактировали с инфекцией. И статистика совершенно поменяется.

В целом, ситуация внушает некоторый осторожный оптимизм в отношении того, что мы сможем пережить этот сложный период иначе, чем в других странах. Особенно в тех, где развитие болезни пошло совсем по плохому сценарию.

Кто кого обгонит – вот вопрос!

- Как долго по вашему мнению может продолжаться борьба с вирусом?

- Картина сейчас такая: более 90 процентов, можно даже сказать что 95 процентов заболевших сейчас выздоравливают. Единственной причиной выздоровления на сегодняшний день является работа иммунной системы заболевших, поскольку никаких других специфических для этого вируса противовирусных средств у нас пока нет. И то, что иммунная система реагирует на вирус, эффективно борется с ним, можно сказать определенно. Механизмов иммунного ответа несколько, в частности, синтез определенных антител, которые нейтрализуют вирус. Это очень важно и хорошо, это значит, что мы на него правильно реагируем. Поэтому около 50% людей, заразившихся этим вирусом, никогда этого не поймут , потому что иммунная система уничтожит вирус до того, как он вызовет заболевание. Единственное, на что могут обратить внимание инфицированные люди, так это на приступ кашля или кратковременное повышение температуры. Вопрос лишь в том: кто кого обгонит? Разовьется ли вирус быстрее и вызовет тяжелое поражение дыхательной системы и всего организма или иммунная система его быстрее уничтожит!

ВОЗ предупреждала

Прекрасный пример дает нам эпидемия свиного гриппа, которую мы пережили совсем недавно. Считалось ,что смертность от него составляла от одной десятой до пяти процентов ( у разных стран статистика давала резко отличающиеся данные : порой в пятьдесят раз!). Но в прошлом году ВОЗ сообщила ,что истинная смертность была всего две сотых процента. Так получилось, потому что переболело огромное количество людей, и об этом никто не знал. А когда установили точное количество инфицированных ,то цифры изменились. Но ВОЗ при этом заявила , вернее предупредила, что надо быть готовым к новой пандемии. Всемирная организация здравоохранения предупредила об этом еще год назад! Но все это пропустили "мимо ушей"!

И, во-вторых, ВОЗ заявила, что реальная смертность после таких инфекций может стать известной только через годы после того как все закончится.

Поэтому, смотря на эту ситуацию, мне кажется, что в начале мая будет пик, а потом пойдет на спад, и к концу июля - середине августа глобально в мире, как и у нас, мы почувствуем значительное облегчение. Это значит, что количество новых случаев резко пойдет на спад. Чтобы заболевание полностью исчезло, нужно чтобы все им переболели, либо получили прививку, либо переждали в карантине. Только тогда распространение вируса должно будет закончиться и он исчезнет. Останется некоторое количество людей, которые не переболели, но раз исчезнет вирус, то и болезнь прекратится.

Загадки имунной системы

- Значит вообще все инфекционные болезни упираются в наличие сильной иммунной системы у человека?

- Практически да. Но есть и интересные загадки. Я хочу в связи с этим привести один пример - в Италии, в провинции Эмилья-Романья, есть довольно крупный город Феррара. Живущие там люди оказались практически не восприимчивы к этой инфекции. Есть известные примеры в других областях нашей планеты, где люди не восприимчивы даже к ВИЧ инфекции. В Италии это связывают с исторически распространенной в этом регионе малярией, поэтому путем естественно отбора там живет много людей, страдающих редким наследственным заболеванием – бета-талассемией. Она защищает их от малярии и, возможно, от заражения коронавирусом.

Повторяю, мне кажется, что в середине июля в начале августа в мире и у нас уже будет значительный перелом, и если даже какие-то очаги инфекции останутся, то они будут уже потихоньку точечно тушиться, и всё закончится хорошо!