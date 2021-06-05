Дмитрий Чернышенко: у России много конкурентных преимуществ в сфере туризма, и их надо развивать

Вице-премьер рассказал, что планируется сделать, чтобы российские курорты стали такими же привлекательными, как зарубежные

Дмитрий Чернышенко Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Развитие туризма является одним из приоритетных направлений в стране, при этом пристальное внимание на внутренний туризм было обращено в период пандемии, который показал, что эта отрасль нуждается в существенной модернизации и требует серьезных вложений. Что планирует делать государство для того, чтобы российские курорты стали такими же привлекательными для туристов, как зарубежные? На этот и другие вопросы "Интерфакса" ответил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

- Дмитрий Николаевич, какие планы сегодня существуют по развитию туротрасли, внутреннего туризма? Что сделано, чтобы создать конкуренцию внутреннего туризма зарубежному?

- У нас сама самая большая территория в мире, во всех климатических зонах, мы имеем базовые конкурентные позиции для того, чтобы быть лидерами в туризме, все предпосылки для этого есть. При этом достаточно рассредоточенное население, это значит, что мы еще и много гостей можем принять без риска создать себе какие-то неудобства. При этом 60% населения нашей страны никогда не выезжали за пределы своего административного округа, то есть внутренний туризм вообще не развит. Примерно в 10 раз больше он развит в США.

Вместе с тем 20 лет назад в России начала формироваться и уже сформировалась устойчивая привычка части наших граждан, их примерно 8 млн человек, это не большая, но такая активная и достаточно обеспеченная часть граждан, - у них сформирована привычка отдыхать на известных курортах. Объем средств, что мы видим только по транзакциям банков без учета стоимости перелета, путевок, сколько каждый год за рубежом тратят наши туристы, это примерно $35 млрд. То есть это потенциальный объем средств, за которые нужно побороться внутренними продуктами, внутренними услугами на внутренней инфраструктуре.

Про нее мы тоже с вами все знаем, знаем, как сложно было получить у нас качественный сервис и какое качество нашей инфраструктуры. Поэтому по указу президента создан национальный проект "Туризм. Индустрия. Гостеприимство", который должен наш туристический потенциал реализовать. А чтобы это сделать грамотно, нужно все правильно спланировать, потому что туризм, это, прежде всего, - логистика. По поручению премьера я летал на Камчатку, и очевидно, что инфраструктура самой хрупкой нашей природоохранной зоны – Долины гейзеров, которая постоянно меняется, способна без изменения площади соприкосновения с хрупкой природой, там просто нельзя выходить за тропинку, но на тех же тропинках, с теми же обзорными площадками можно кратно увеличить число посещений. Основная проблема, препятствие, это – логистика. Как туда попасть? Оказывается, большинство жителей Камчатки никогда не были в Долине гейзеров. Туда дорого просто вертолетом долететь. Но эта проблема решается малой авиацией, расширением дорог, которые подходят к границам территорий, потому что, в любом случае, на охраняемой территории нужна система "зашел-вышел". Это и есть грамотная организация логистики.

Поэтому нужно сначала спланировать места спроса, возможную антропогенную нагрузку на эти места, сколько, откуда туда полетит наших граждан, и сколько из-за рубежа. Под них нужно создать в этом месте такое же количество инфраструктуры, средств размещения, обслуживания, потому что это же не только гостиницы, любая гостиница требует обслуживающего персонала, эти люди должны быть где-то размещены, а там уже должны быть различные социальные инфраструктуры, чтобы для них были школы, больницы и так далее. То есть это такая комплексная вещь, планирование которой сейчас происходит.

- Говорилось о создании туристических кластеров, когда это будет, каковы перспективы их развития?

- Правительство выделило первые три кластера, приоритетом поставили Крым, Дальний Восток, Золотое кольцо, но этим мы не ограничиваемся. В России, как минимум, 13 больших территорий, причем это не административно-территориальное деление, а, именно с точки зрения интересных мест возможного посещения. Первые три должны быть спроектированы в этом году с применением лучших мировых практик, новейших, на примере того, как создавались курорты Кувейта, Арабских Эмиратов. Франции. Лучший мировой опыт мы используем с нашими дизайнерами и архитекторами.

Под спланированную территорию на Петербургском международном экономическом форуме было подписание, заходят инвесторы. Но они заходят разумно: государство помогает нарезать лоты, не спонтанно, вот я выбрал себе тут, пять звезд поставил гостиницу, вокруг нее 100 га земли, чтобы было красиво, и никто не подходил, и один занял все побережье. Нет. Все планируется, исходя из интересов массового потребителя, поэтому, может, где-то и будут "пятерки", но в основном мы нацелены на "трешки" и четыре звезды, чтобы как можно больше инфраструктуры для наших граждан было создано. И дальше на конкурсной основе эти лоты торгуются, привлекаются инвесторы. Инвестору государство помогает тем, что субсидирует процентные ставки, тем, что само входит в капитал: корпорация "Туризм РФ" вносит свои деньги живые в капитал, тем что делает "оркестровку", чтобы через другие инструменты госпрограмм: качественные дороги, энергетику, благоустройство центров городов, сконцентрировать вокруг спланированного места притяжения усилия других федеральных программ, чтобы дорога пришла вовремя, энергетика пришла, вовремя очистные сооружения пришли, гостиница построилась. И все это вместе создает возможность создания конкурентной инфраструктуры, на которой нужно развернуть конкурентные сервисы продукты. И после этого можно приходить к нашим гражданам, которые улетают куда-то и говорить: "Посмотрите, у нас здесь не хуже, а у нас точно лучше с точки зрения природы неиспорченной, с точки зрения возможностей, с точки зрения того, что мы на одном языке общаемся, с точки зрения безопасности".

Поверьте, у нас сейчас в условиях пандемии гораздо больше конкурентных преимуществ, и именно этим как раз занимается нацпроект "Туризм. Индустрия. Гостеприимство".

- В 2020 году была опробована и в этом году продолжается программа туристического кэшбэка. Нет ли планов сделать ее постоянно действующей?

- Мы в этом смысле, конечно, поддерживаем, но ждем результатов первого года программы. Обычный возврат части туристических путевок себя уже зарекомендовал и работает второй год, когда 20% возвращается со всех путевок, покупок тех агентств, которые подключились к системе "Тревеллайн" (TravelLine) платежной карты "Мир".

- А как реализуется инициатива по возврату половины стоимости путевок за детский отдых, что было предложено президентом в этом году в качестве такой социальной меры поддержки?

- Это очень интересный проект - выплата половины стоимости путевок за детский летний отдых. Он реализуется по поручению президента. Это крайне важная вещь. Во-первых, цифровизация повышает прозрачность, повышается учет, мы понимаем статистику, видим, что происходит, повышается качество услуг для детей. Во-вторых, серьёзная сумма возвращается – до 20 тыс. – половина от стоимости путевки. Будем докладывать президенту, и если он поддержит, то нужно будет эту недешевую, но очень важную акцию развивать. Сейчас на компенсации по летнему детскому отдыху правительство выделяет порядка 10 млрд рублей, это существенная сумма. На сегодня, несмотря на то, что акция стартовала 25 мая, уже более 2,1 млрд транзакций прошло и возвращено почти 1 млрд рублей нашим гражданам: 934 млн возвращено, количество совершенных покупок составило 71 тысячу.

- Вы также занимаетесь вопросами цифровой экономики, что неразрывно связано с вопросами перевода услуг в цифровой формат. Что уже сделано в этом направлении для граждан?

- Перевод максимального количества госуслуг в электронный формат и развитие портала Госуслуги – одна из ключевых задач нацпрограммы "Цифровая экономика". В послании к Федеральному Собранию президент поставил задачу до конца 2023 года перевести в онлайн-формат абсолютное большинство государственных услуг. В первую очередь это массовые социально значимые услуги, их необходимо перевести в онлайн-формат до конца 2022 года. Таких услуг у нас 169.

Порталом Госуслуг пользуется практически все население нашей страны – зарегистрировано 135 млн учетных записей (на конец мая 2021 г.) За полгода прирост составил почти 10 млн человек. В 2020 году в условиях пандемии портал стал главным способом взаимодействия человека и государства. Вот некоторые данные: количество обращений за 2020 год составило более 1,5 млрд. Всего в 2020 году через портал было получено более 230 млн госуслуг, это плюс 50% к прошлому году. В пиковые моменты сайт выдерживал рекордную нагрузку: обрабатывалось более 7 тыс. запросов пользователей в секунду. Самыми популярными услугами стали: запись на приём к врачу — 87 млн заявлений; выписка о состоянии индивидуального лицевого счета — 29 млн заявлений; единовременная выплата на детей от 3 до 16 лет — 15 млн заявлений; запись в детский сад — 11 млн заявлений; регистрация транспортных средств — 9 млн заявлений. Кроме того, было проведено почти 85 млн платежей. В настоящий момент в среднем в день на портал и в мобильное приложение заходит более 5 млн уникальных посетителей, оказывается около 550 тыс. электронных госуслуг в день.

Многие услуги оказываются проактивно: человек не должен никак инициировать услугу. Если она ему положена, она будет оказана автоматически. До конца 2021 г. запустится еще шесть новых суперсервисов. Это: "Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн", "Правосудие онлайн", "Рождение ребенка", а также "Утрата близкого человека", "Трудовая миграция онлайн", "Мое здоровье онлайн".