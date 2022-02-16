Гендиректор "АЛМАР": мы одни из первых в России идем по пути современного горного юниора

Андрей Карху рассказал о планах компании по организации добычи, переработке и продажам алмазного сырья

Генеральный директор АО "АЛМАР" Андрей Карху Фото: Пресс-служба

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Юниорная компания "АЛМАР - алмазы Арктики" в марте планирует первичное размещение акций на "СПБ Бирже", средства от которого пойдут на финансирование развития бизнеса. "АЛМАР" намерена с 2024 года добывать до 1 млн карат алмазов в год, что позволит занять 0,5% мирового рынка алмазов. Генеральный директор АО "АЛМАР" Андрей Карху в интервью "Интерфаксу" рассказал о планах компании по организации добычи, переработке и продажам алмазного сырья, о необходимых инвестициях, а также своем видении условий, при которых возможен приход в компанию стратегического инвестора в будущем.

- Компания планирует направить все привлеченные в ходе IPO средства на завершение разведки, подтверждение запасов и проектирование разработки месторождений. Какой объем инвестиций необходим для старта добычи?

- Около 3 млрд рублей, из которых до 1 млрд на геологоразведку, свыше 2 млрд - на организацию и запуск производства и продаж алмазного сырья.

- Рассматривает ли компания приход стратегического инвестора в свои активы после подтверждения запасов или вывода россыпей на добычу - подобно тому, как поступают классические юниорные компании?

- Если юниорный рынок будет развиваться, то мы рассмотрим участие стратегического инвестора - в случае, если его предложение будет выгодным для акционеров.

Мы одни из первых в России идем по пути современного юниора. На западе уже есть сложившийся рынок, он хорошо структурирован: есть несколько тысяч юниоров, тысячи подрядчиков по разведке и горным работам, обогатительные фабрики. Также есть практика поглощения юниоров стратегическими инвесторами, в лице которых обычно выступают мейджоры - крупные горнодобывающие корпорации. К примеру, 80% выходов юниоров из юниорной биржи в Торонто происходит путем поглощения их стратегическим инвестором, для которого юниорная компания - это банк добычных лицензий с прозрачной историей и понятной оценкой. У нас пока такой рынок не сложился, в оценку юниоров стратегические инвесторы закладывают значительный дисконт, который означает потерю контроля фаундеров над юниором. А заново проходить этот путь на таком еще несформированном рынке очень сложно.

- Когда компания ожидает выход на прибыльность?

- Первую операционную прибыль мы ожидаем в четвертом квартале 2024 года.

- Есть ли у "АЛМАР" планы расширения? Возможно, идут или планируются переговоры о покупке у "АЛРОСА" части россыпей в улусах присутствия или других регионах Якутии.

- На севере Якутии в Лено-Анабарской алмазоносной субпровинции открыты десятки небольших россыпных месторождений алмазов. Сейчас помимо "АЛРОСА" и нас их осваивает еще несколько юниорных компаний, так что можно сказать, что этот регион становится своего рода Клондайком для алмазов. Мы надеемся, что путь алмазного Клондайка лежит через создание современного ресурсного кластера в бассейне рек Лена и Анабар, учитывающего как общие мировые практики устойчивого развития, ECG, так и особенности региона - Якутии - и коренных малых народов Севера России. Ресурсный кластер позволит снизить расходы на освоение месторождений, распределив расходы между несколькими недропользователями, это своего рода sharing economy для горной отрасли. Тогда, перейдя к добыче алмазов на двух имеющихся месторождениях, мы сможем активнее осваивать новые россыпи.

- "АЛМАР" будет фокусироваться на аллювиальных месторождениях или возможно приобретение лицензий на карьеры? Есть ли расчеты экономической эффективности подземной добычи на Хатыстахе?

- В России есть абсолютный лидер в алмазной отрасли - "АЛРОСА", которая занимает 1/3 мирового рынка со всеми перспективами не только удержать, но и нарастить лидерство в будущем. Для сравнения: у "Роснефти" и "Газпрома" доли рынка в своих отраслях менее 10%. Конечно, крупные месторождения эффективнее осваивать такому лидеру с его огромными ресурсами. Но у него есть свои ограничения, вызванные крупными размерами, и соответственно - ограничения в гибкости и точности. Как говорится, не стоит стрелять из пушки по воробьям.

Поэтому наш фокус - россыпные месторождения малых и средних размеров, которые просто невыгодно осваивать таким гигантам. У таких месторождений быстрый возврат инвестиций и несоизмеримо меньшая капиталоемкость, чем у коренных кимберлитовых месторождений. Соответственно, диверсифицированный портфель из десятка с лишним малых месторождений позволяет эффективнее управлять рисками, чем портфель из 2-3 крупных месторождений.

- Как планируется реализовывать добытое сырье: электронные аукционы, спотовые продажи или реализация по списку долгосрочных клиентов?

- Нам не требуется, как маркет-мейкерам уровня "АЛРОСА" и De Beers, строить свою политику продаж по принципу price over volume, и в периоды низкого спроса сокращать предложение. У нас запланирован небольшой объем продаж - около 1 млн карат в год по консервативному сценарию, это всего лишь 0,5% мирового рынка. Поэтому нам достаточно примерно 15-20 покупателей - алмазных дилеров.

Хотя долгосрочные контракты будут стоить нам в пределах всего 3% от рыночной цены на сырье, мы бы хотели добиться максимальной эффективности, поэтому планируем комбинировать долгосрочные контракты со спотовыми. С учетом сезонности продаж, мы также планируем использовать различные площадки для аутсорсинга торговых операций, в России и за рубежом.

- "АЛМАР" планирует перерабатывать руды и пески своих россыпей на своих мобильных перерабатывающих мощностях. В случае подготовки подземной добычи на Хатыстахе, переработка будет на обогатительных фабриках "АЛРОСА" или есть планы строительства своих перерабатывающих мощностей?

- Пока наши производственные проекты касаются отработки Хатыстах открытым способом. В настоящее время добытые пески планируется перерабатывать на собственных обогатительных фабриках, расположенных на участках и лишь финальную доводку концентрата отдавать на аутсорсинг. По подземной части Хатыстаха мы планируем еще несколько лет вести разведку - и только после этого сможем собрать достаточно данных для принятия решения о наиболее эффективном способе разработки.

- Есть ли прогнозные оценки примерной средней стоимости алмазного сырья на россыпях АЛМАР?

- Средняя стоимость на Беенчиме - около $90 за карат, Хатыстах - $25-30 за карат, при средней стоимости сырья по осваиваемым в настоящее время месторождениям нашего региона около $70. При этом в нашем прогнозе мы не учитываем крупные алмазы более 10 карат, тогда как по уже осваиваемым месторождениям выручка от таких камней составляет примерно 15% от общего объема добытых алмазов.