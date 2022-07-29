Доскул Бекмурзаев: Киргизия приступила к реализации энергопроектов, которые в будущем позволят выйти на рынок Китая

Министр энергетики Киргизии рассказал о ходе строительства Камбаратинской ГЭС-1

Доскул Бекмурзаев: Киргизия приступила к реализации энергопроектов, которые в будущем позволят выйти на рынок Китая Фото: Пресс-служба

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Киргизии дан старт началу строительства одного из масштабных проектов – Камбаратинской ГЭС-1, который предусматривает строительство каменно-набросной плотины высотой 256 м и станции с установленной мощностью 1860 МВт со среднемноголетней выработкой 5,6 млрд кВтч. Помимо этого строятся малые ГЭС, солнечные электростанции. Реализация этих проектов в будущем позволит республике стать крупным экспортером электроэнергии.

Министр энергетики Киргизии Доскул Бекмурзаев в интервью "Интерфаксу" рассказал о реализуемых проектах.

- 8 июня был дан старт начала строительства Камбаратинской ГЭС-1 в Джалал-Абадской области. Расскажите подробнее о проекте, какие работы уже начались?

- Камбар-Ата-1 станет одной из крупнейших гидроэлектростанций в Центральной Азии, которая обеспечит энергетическую безопасность и независимость нашей страны. Сроки строительства составят от 8 до 10 лет. Сдать в эксплуатацию первый гидроагрегат ГЭС планируется уже через четыре года. Камбаратинская ГЭС-1 станет крупнейшим объектом из всего состава каскада Камбаратинских ГЭС, располагающихся в среднем течении реки Нарын, мощность которой составит порядка 1900 МВт, а ежегодная выработка электрической энергии - 5,6 млрд кВтч.

Водохранилище объемом 4,65 млрд кубометров будет осуществлять сезонное регулирование стока реки Нарын в интересах энергетики, компенсируя снижение зимней энергоотдачи Ниженарынского каскада ГЭС (Токтогульская, Курпсайская, Ташкумырская, Шамалдысайская, Учкурганская ГЭС- ИФ).

Поэтому важным преимуществом Камбаратинской ГЭС-1 станет независимость работы от ограничений в зимнее время, поскольку вода, сбрасываемая со станции, будет накапливаться в Токтогульском водохранилище. Кроме того, при полном запуске Камбар-Аты-1 будут созданы условия для работы ГЭС Камбар-Ата-2 на полную мощность, начав использовать второй и третий агрегаты, что впоследствии увеличит ее мощность.

За два месяца до старта начались подготовительные работы. Сейчас идет проектирование моста и подстанций.

- Заинтересованность в строительстве ГЭС проявили Казахстан и Узбекистан. Определено ли их долевое участие?

- Желание у Казахстана и Узбекистана реализовывать проект совместно огромное. Обсуждение проходило на уровне президентов. На август запланирована встреча с министрами энергетики Казахстана и Узбекистана. Создана рабочая группа, идут переговоры.

Хочу отметить, с соседями или без, мы завершим строительство. У нас есть наметки, расчеты. По окончании переговоров будет дана дополнительная информация.

- Рассматривается ли участие российских компаний?

- Если Россия хочет участвовать – милости просим. Но это не должно быть так, как в других проектах, когда заявляется об интересе, но никаких активных действий не проявляется. Россия для нас друг, партнер, союзник. Мы уважаем российских коллег и специалистов, и были бы рады, если бы Россия вошла в проект.

Вместе с тем, мы не рассчитываем ни на кого, а только на свои силы и уверены, что способны завершить его самостоятельно.

- Последнее технико-экономическое обоснование проекта было разработано консорциумом канадской корпорации "СНС – Лавалин Интернэшнл Инк." и российской "Южный инженерный центр энергетики". В 2014 году на строительство ГЭС требовалось $2,9 млрд. Будет ли актуализирован этот документ или потребуется разработка нового?

- Нет необходимости в разработке нового ТЭО, достаточно его актуализировать с учетом нынешних реалий и конъюнктуры рынка. Создано ЗАО "Камбар-Ата-1", есть активы, отведенная земля. За это время подорожали многие материалы, но значительного удорожания проекта не будет. В $3 млрд мы должны уложиться, если не будет изменен вид плотины. Если мы будем строить бетонную плотину, стоимость будет гораздо выше.

- Определены ли уже источники финансирования?

- Период строительства ГЭС – 10 лет. За один год освоить $3млрд невозможно. Если разделить общую сумму на период строительства, ежегодно потребуется $300 млн. Сначала мы должны освоить те средства, которые уже предоставлены. В настоящее время из бюджета выделено $20 млн. На последующие этапы заложено еще $500 млн. Киргизия сейчас находится не в том положении, чтобы просить, мы можем построить станцию сами, если есть интерес у инвесторов, мы готовы рассмотреть предложения.

- Строительство Камбаратинской ГЭС до недавнего времени было камнем преткновения с Узбекистаном. Удалось урегулировать разногласия?

- У Узбекистана нет никаких претензий к этому проекту и не должно быть. Камбар-Ата-1 находится выше по течению реки Нарын, ниже находится каскад Токтогульских ГЭС. Если бы она располагалась ниже, тогда вопрос мог стоять. У Камбаратинской ГЭС-1 будет годовое регулирование воды, поэтому она только в положительном русле будет влиять на Токтогульскую ГЭС, у которой многолетнее регулирование воды. Поэтому абсолютно снят вопрос в вегетационный период. В первую очередь Казахстан и Узбекистан получат больше выгоды, проблем с водой не возникнет.

Взаимозависимость – это не порок. Всегда будут взаимные рыночные отношения. Когда у нас появляется избыток электроэнергии, мы должны реализовывать ее соседям по приемлемым ценам. В случае нехватки, соседи приходят на помощь.

- Последние годы Киргизия импортировала электроэнергию из Казахстана, Узбекистана и Туркменистана. Готов ли прогноз на предстоящий год, будет ли осуществляться взаимообмен?

- По прогнозу на 2023 годы мы планируем полностью отказаться от импорта электричества. Если не будет хватать, мы можем договориться с соседями. Когда у нас был тяжелый период, Казахстан, Узбекистан и Туркменистан с пониманием отнеслись. Эти вопросы решались на межведомственном уровне. Каких-то краеугольных вопросов сейчас нет.

На 1 октября объем воды в Токтогульском водохранилище по самым пессимистичным прогнозам составит 13,5 млрд кубометров. Без учета импорта на 1 апреля 2023 года мы выйдем на объем 7,1 млрд кубов, с учетом импорта – около 10 млрд кубов. Это достаточный объем для бесперебойной работы энергосистемы.

Перспективная задача Минэнерго – генерация и выход на рынок Китая. Через несколько лет у нас будет избыток электроэнергии, и мы должны ее продавать. С учетом знания конъюнктуры рынка Центральной Азии, Казахстан и Узбекистан понимают, когда вода в Токтогульском водохранилище увеличивается, у нас появляется избыток электроэнергии, они могут демпинговать и сбрасывать цену, поэтому мы хотим выйти на рынок Китая. Мы должны искать новые рынки. Окупаемость Камбар-Аты-1 – от 12 до 15 лет. Если мы реализуем электроэнергию в Китай, срок окупаемости может упасть до 8 лет.

- Еще один крупный проект для экспорта электроэнергии – CASA-1000. На какой стадии его реализация? Не повлияет ли ситуация в Афганистане на его завершение?

- По проекту CASA-1000 идет увеличение стоимости на $37 млн из-за того, что пришлось передвинуть линии электропередачи, так как на пути их следования обнаружены краснокнижные растения. Увеличение стоимости заложено в контракте.

Мы идем с опережением. На следующий год мы завершим его по нашей территории. За Таджикистан, Пакистан и Афганистан я сказать не могу. С нашей стороны никаких препон нет, средства выделяются своевременно.

- 18 июля Гонконгский международный арбитраж вынес решение, согласно которому Киргизия обязана компенсировать российскому ПАО "РусГидро" $37 млн, вложенных в Верхненарынский каскад ГЭС. Этот проект заморожен или строительство продолжится после окончательного урегулирования вопроса с российской стороной?

- Верхненарынский каскад – очень привлекательный проект. На сегодня 12 стран проявили заинтересованность к нему, в том числе и частные российские компании. Проектом интересуются турецкие, арабские, китайские, европейские инвесторы. Не думаю, что он застрянет. Мы открыты для инвесторов со всего мира.

- Киргизия и "Росатом" договорились о сотрудничестве в сооружении атомной станции малой мощности. Есть подвижки в этом вопросе?

- Мы готовы развиваться в любом направлении, но в приоритете у Киргизии – гидроэнергетика. С "Росатомом" подписан меморандум и в этом направлении мы работаем. Это проект не одного дня, идут переговоры.