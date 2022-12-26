Владимир Ресин: геополитические вызовы, волны пандемий, санкции не смогут помешать выполнению программы храмостроительства в Москве

Куратор программы строительства храмов рассказал, что в столице не идут по пути возведения типовых проектов

Владимир Ресин: геополитические вызовы, волны пандемий, санкции не смогут помешать выполнению программы храмостроительства в Москве Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы, куратор программы строительства православных храмов в Москве Владимир Ресин в интервью "Интерфаксу" рассказал о ходе и особенностях реализации программы и планах на ближайшее будущее.

- На днях Патриарх Кирилл после освящения храма Святителя Николая Мирликийского в Тушине говорил о развитии строительства храмов, о том, что программа почти выполнена. Появились конкретные сроки ее завершения?



- Патриарх говорил о строительстве 200 храмов, первоначальном обязательстве, которое мы взяли на себя при старте программы, еще в 2010 году. Из них 60% объектов уже возведены. И это целые храмовые комплексы: вместе с храмами построены приходские дома с воскресными школами или духовно-просветительскими центрами. Храмостроительство сегодня сродни строительству объектов социальной инфраструктуры: храм, школа, приходской дом, церковная лавка, социальный, культурный или духовно-просветительский центр и даже, например, музей или кафе.

У оставшихся 40% объектов по каждому есть поэтапные "дорожные карты" работ. Больше половины из них в проектировании. Вдумайтесь, только новых приходов, которые созданы за время программы около 270! Из них половина на собранные пожертвования уже построила каменные храмы или их достраивает, остальные установили временные часовни. Вокруг каждого прихода есть своя община верующих, сильных духом людей, увлеченных идеей созидания новых святынь. Именно это - главный показатель выполнения программы. А если говорить о ее развитии, то поверьте, подход уже совершенно другой.

Напомню, когда в 2009 году патриарх Кирилл предложил начать системно строить храмы, Москва занимала последнее место по обеспеченности храмами в стране. А лишь веком ранее она, как и положено столице Российской империи, была в первых рядах по количеству действующих храмов. Надо было срочно исправлять ситуацию и советскую историческую ошибку, когда уничтожили множество православных святынь.

Спустя 13 лет ситуация в столице поменялась.



- А насколько сильно изменилась сама программа за эти годы? Что не сразу учли на начальном этапе?

- Идеи, концепции, интересные проекты, логичные решения и действия всегда изменяются под влиянием объективной действительности. Программа растет, подстраивается под ситуацию и потребности людей.

Как и в законотворчестве: законодательная правоприменительная практика дополняет и конкретизирует задачи, позволяет улучшить принятые законы, чтобы польза для государства и граждан была максимальной.

Посудите сами. Поначалу были предложения в короткие сроки обеспечить густонаселенные районы Москвы небольшими модульными храмами шаговой доступности. Если бы пошли этой дорогой, вместо великолепных сооружений стояли бы 200 модульных быстровозводимых часовен. Часовни в программе конечно есть, но как отправные точки для организации приходской жизни. Многие сделаны из деревянных срубов - их установлено 141, а прихожане собирают пожертвования уже на строительство каменных церквей.

Решили не ограничивать программу сроками. Ведь пожертвования это не бюджетное финансирование. Это сугубо личное желание каждого жертвователя и его конкретные возможности в оказании благотворительной помощи.

Опробовали мы в программе и опыт индустриального домостроения. Разработали несколько типовых проектов церковных комплексов с каменными храмами вместимостью 200, 300 и 500 прихожан, чтобы вариативно их строить по округам Москвы. Проектные институты сделали первые девять проектов, начали возводить храмовые комплексы.

Метод чем хорош - значительно удешевляет стоимость строительства. Ведь производство требуемых типовых конструкций, различных закладных деталей можно поставить на промышленный поток. Как в детском конструкторе "лего" - набор деталей примерно один, а при сборке получаются совершенно разные, не похожие друг на друга объекты.

Кстати, по принципу такого производства был возведен храмовый комплекс в честь Федора Ушакова в Южном Бутове. Глядя на него, никогда не скажешь, что применен типовой проект, заводские конструкции и детали. Потрясающе красив архитектурно, по отделке и благоукрашению.



- А что сейчас? В Москве индивидуальные проекты вытесняют типовое храмостроение?



- В 2013 году стало понятно, что по пути только типовых решений в храмостроении мы не пойдем. Опять же точку в этом вопросе поставили Его Святейшество Патриарх Кирилл и мэр Москвы Сергей Собянин. Они поддержали москвичей в их стремлении возводить уникальные объекты храмового зодчества. Участники программы, авторы проектов во главе с главным архитектором столицы Сергеем Кузнецовым, настоятели церквей, прихожане и рядовые москвичи захотели, чтобы каждый новый храм стал местом притяжения москвичей и гостей столицы, был яркой архитектурной особенностью своего района, имел особый авторский стиль и почерк. А тут еще у приходов и основных жертвователей при словах "типовой проект" или "типовые решения" всплывали картинки строек советского времени.

Первым объектом, построенным по программе в 2012 году, стала церковь святого благоверного князя Димитрия Донского в СЗАО. Великолепный шатровый храм по индивидуальному проекту. Причем построен на пожертвования мусульманина, который женат на православной. Когда его спрашивали, почему он жертвует средства на строительство православного храма, он отвечал, что Бог един, и это ясно видно на примере его семьи.

Ему тогда предлагали взять один из готовых типовых проектов. Отказался наотрез. Сказал удорожание строительства его не смущает, строить храм он будет только по индивидуальному проекту. Хочет, чтобы был неповторимым, простоял ни один век и его красота радовала будущие поколения москвичей.



- Вы только что объяснили, что типовой - не значит одинаковый. А экономика строительства при этом выигрывает. Почему же народ не последовал за экономикой?



- Все просто. Церковь строит храмы для людей и на их пожертвования. Они главные заказчики этого строительства. Их мнение решающее. В понимании народа - все лучшее храму. Дом Божий должен быть единственным и неповторимым, туда будут приходить потомки.

Наша работа скорее на перспективу. Мы помогаем с оформлением и согласованием документации, предлагаем интересные решения, которые помогут ускорить начало строительства, а в процессе его сэкономить средства прихода. Но последнее слово за прихожанами. Благословляет их на строительство нового приходского храма Русская Православная Церковь и Его Святейшество Патриарх.

В программе есть место и типовому проектированию и индивидуальному. Но индивидуальных проектов больше всего.

Типовые проекты очень сильно помогли нам на первом этапе работ. Многие приходы только формировались, у них не хватало собранных средств на возведение храмов по индивидуальным проектам. В 2013 году мы ввели в эксплуатацию три храмовых комплекса по трем разным типовым решениям. В 2014 еще три. Построили быстро. Это было необходимо для ведения полноценной приходской жизни. Все комплексы красивы, вместительны, удобны для прихожан. Тогда же решили применить концепцию проектов повторного применения. То есть, готовые проектные решения начали собирать в единую базу проектов и предлагать приходам с похожими характеристиками земельных участков за основу.

Одновременно, ряд инициативных общин во главе с настоятелями разрабатывали индивидуальные проекты, как говорили прихожане, "своих" храмов, которые, с их точки зрения, стали бы новыми шедеврами храмового зодчества на века. Движение становилось все более массовым. Общая проектная база стала пополняться новыми яркими индивидуальными решениями и реализованными проектами.



- А не выходит так, что индивидуальность тоже становится типовой?



- Индивидуальность была, есть и будет. Просто в век современных технологий многое относительно. Современные типовые проекты внешне выглядят совершенно разными. Индивидуальные проекты, при желании, могут стать проектами повторного применения.

Если проанализировать существующую базу программных храмов, 79% из них - индивидуальные решения. И теперь любой российский регион, любая Епархия РПЦ может воспользоваться нашей базой и выбрать подходящий для той или иной территории проект. Не имеет значения индивидуальный он или типовой. Тогда им не потребуется тратить много средств на проектирование, только сделать привязку проекта к местности.

У типовых проектов есть преимущество для приходов, которые еще не собрали достаточно пожертвований, но потребность в храме у которых чрезвычайно велика, - такие проекты дешевле по экономике строительства. Можно взять готовое решение, взять существующую рабочую документацию и, значительно сократив сроки, возвести храмовый комплекс на своем участке. Готовое проектное решение касается конструктива и функционала помещений. Отделка фасадов и интерьеров, благоукрашение церквей могут быть самыми разными.



- Подход к программе поменялся за первые 3-4 года?



- Я бы сказал иначе: подход совершенствовался в процессе реализации общей задачи. Я напомню, (бывший мэр Москвы) Юрий Лужков в 2009 году одобрил строительство в Москве 200 храмов. Сергей Собянин в 2010-м дал старт программе и лично следит за ее реализацией вместе с Патриархом. Тогда же, благодаря решению Сергея Семеновича, город выделил 200 участков под строительство, которые устроили РПЦ и прихожан. При этом уже в середине 2012 года Москва увеличилась в два с половиной раза, а значит, потребность в храмах оказалась выше ранее заявленной цифры. Сегодня у нас в работе уже 295 храмовых комплексов, из которых физически построены 117.

С 2014 года стало окончательно ясно - двухсот новых храмов не хватает для потребностей населения огромного мегаполиса. Тем более живущего в новых районах Москвы, где, как недавно напомнил Патриарх, большое количество верующих. А значит и церквей нужно больше. В 2016 году в ТИНАО были сданы первые четыре храмовых комплекса. Сегодня их уже 13 и еще четыре строятся.

Изменения коснулись не только количества требуемых храмов, но и их вместимости. Если первые три-четыре года строили храмы вместимостью до 500 прихожан, то затем, по решению Его Святейшества от 500 человек и более. Сейчас храмы на 1000 и более прихожан обычное явление в программе. Стало понятно, что в огромном, постоянно растущем мегаполисе нужно и храмы строить с учетом развития города.



- Заказчиком строительства храмов выступает Русская Православная Церковь. Но ведь раньше, лет 150 назад, строительство храмов велось постепенно, порой десятилетиями и уж точно не было никакой подобной программы. Нынешний проект - дань времени?



- Не мы выбираем время, время нас выбирает. По территории и по количеству жителей Москва раньше была кратно меньше. Сегодня Москва - огромная агломерация в которой живут и работают свыше 13 млн человек. Не считая приезжающих на заработки и гостей столицы. Наша благотворительная программа позволяет равномерно насытить спальные районы столицы, в которых раньше на 100-200 тысяч населения не было ни одной церкви, храма шаговой доступности.

Церковь у нас отделена от государства. Но для развития и укрепления нашей страны очень важно, что последние 20-30 лет государство и церковь избрали путь сотрудничества. И это не дань времени. Это тысячелетняя история государства Российского и выбор народа.

Раз уж вы упомянули про 150 лет, скажу: в середине ХIХ века в Российской империи появилось типовое проектирование церквей и приходских школ. Чтобы помочь небогатым приходам разных епархий построить храмы в деревнях и небольших городах. Организовать там приходскую жизнь и дать образование крестьянским детям. Многие наши прапрадедушки и прапрабабушки заканчивали 3 класса церковно-приходских школ. Где, помимо закона Божьего, их учили, читать, писать, считать. Так что все новое - это хорошо забытое старое.



- У государства есть мощный строительный комплекс, но ведь у Церкви подобной структуры нет, это не ее задача?

- Каждый должен заниматься своим делом. А там, где дело общее, требуются новые комплексные подходы. Случай с программой именно такой. С момента запуска благотворительного Патриаршего проекта, правительство Москвы совместно с Русской Православной Церковью смогли выстроить устойчивую организационно-техническую и производственную систему от выделения земельных участков и подготовки документации, до обеспечения полного цикла строительных работ. Фактически с нуля было создано новое направление строительной отрасли - храмостроение. Со своей нормативно-технической базой на федеральном уровне, с профильной кафедрой в МАРХИ, с созданием Единой службы заказчика Московской Патриархии (ЕСЗ МП). Как следствие этого, уже вторая сотня храмовых комплексов в работе.

Сегодня мы общими усилиями помогаем Финансово-хозяйственному Управлению РПЦ, которое раньше только руководило строительными работами, начать строить самому. Если у них это получится, то в будущем ЕСЗ МП сможет стать крупной структурой в РПЦ по проектированию, строительству и эксплуатации храмовых комплексов в Москве. А столичный опыт всегда востребован регионами.



- Что может дать такое сотрудничество?

- Все это позволяет нам, несмотря на различные геополитические вызовы, волны пандемий, санкции и СВО, не снижать заявленную планку, наращивать темпы работ по ряду объектов программы.

Сергей Семенович Собянин и Патриарх Кирилл в свое время приняли решение сдавать в среднем по 10 храмов в год. Этой цифры мы придерживаемся, когда составляем "дорожную карту" работ на очередной год. Стараемся, по возможности, ее перевыполнять. Так, в 2020 году, когда бушевала пандемия, мы ввели 12 храмовых комплексов. В этом году, мы сдадим еще больше.

Наша задача в 2023 году начать в каждой префектуре строить по одному-два храма и столько же сдать в эксплуатацию.



- СВО, санкции, рост цен на строительные материалы не повлияют на ход программы, не притормозят ее в следующем году?

- Никакие внешние факторы, включая СВО и санкции, программе не помешают. Более того СВО и реакция на нее "коллективного Запада", не только сбросили маски с США и НАТО, навязывающих миру свою гегемонию и ложные ценности, но и помогли нашему народу и власти понять, насколько важное дело мы делаем. Теперь в храмовом строительстве применяются только отечественные материалы.

Рынок стройматериалов стабилизировался и меняется в зависимости от инфляции. Более того, сейчас целые сектора экономики развернулись на внутренний рынок и стоимость ряда строительных материалов снижается. Ни о каком торможении и речи быть не может, строительство храмов в Москве идет системно и успешно.



- Новый год почти наступил. С какими результатами программа встретит Рождество 2023?

- Мы уже сдали 13 храмов, еще семь ожидают ввода. До конца 2022 года часть из них введем. На пяти храмах завершены строительно-монтажные работы. Предстоят внутренняя отделка и благоукрашение. Еще 19 площадок готовятся к старту строительства. 44 храма строится и 31 храм проектируется.

Итого почти за 13 лет построено 117 храмовых комплексов, из которых 112 - возведены под ключ. А значит, за эти годы Москва получила дополнительно 112 новых социальных объектов. Духовно просветительских центров с воскресными школами, которые построили москвичи на свои пожертвования. Мы создали новое направление в отрасли - храмостроительство. Двери новых, построенных в этом году храмов, откроются во всех столичных округах к Рождеству и свыше 10,5 тыс. москвичей смогут прийти на Рождественские литургии.

Мы - Россия, для нас важны наши тысячелетние традиции и рождественские праздники. Они имеют глубочайший смысл для каждого верующего жителя страны, вне зависимости от его конфессии, - это дарованное Богом спасение человека и его души.