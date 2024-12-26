Поиск

Движение на фиолетовой ветке метро в Москве остановлено из-за человека на пути

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Остановлено движение поездов на юге фиолетовой ветки московского метро из-за инцидента с пассажиром, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта в четверг.

"На Таганско-Краснопресненской линии (7) нет движения от станции "Жулебино" до "Текстильщиков". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что остановка движения произошла из-за человека на пути.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пробки в Москве достигли 9 баллов

Москва удвоит количество учащихся в колледжах

Объединенная Wildberries и Russ купит под штаб-квартиру строящийся БЦ в "Москва-Сити"

Суд в РФ назначил три года подданному Нидерландов за нападение на полицейского

Программа реновации в Москве после 2032 г. включит 9- и 12-этажные дома

Программа реновации в Москве после 2032 г. включит 9- и 12-этажные дома

Новогодняя ночь в Москве будет теплой

В столичном регионе теплая погода сохранится до конца года

В Москве на следующей неделе прогнозируется оттепель

В Москве на следующей неделе прогнозируется оттепель

Солнечная погода будет в Москве в самый короткий день в году

В Москве заработали елочные базары

В Москве заработали елочные базары
Хроники событий
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау38 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2072 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5599 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии132 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });