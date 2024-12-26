Движение на фиолетовой ветке метро в Москве остановлено из-за человека на пути

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Остановлено движение поездов на юге фиолетовой ветки московского метро из-за инцидента с пассажиром, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта в четверг.

"На Таганско-Краснопресненской линии (7) нет движения от станции "Жулебино" до "Текстильщиков". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что остановка движения произошла из-за человека на пути.