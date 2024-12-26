В Москве восстановили движение на фиолетовой ветке метро после ЧП с пассажиром

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Прерванное из-за инцидента с пассажиром движение поездов на юге фиолетовой ветки московского метро вводится в график, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"Движение на Таганско-Краснопресненской линии (7) восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.

Ранее было остановлено движение поездов от станции "Жулебино" до "Текстильщиков" из-за падения пассажира на пути.