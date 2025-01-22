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QR-коды с актуальным расписанием появились почти на 10 тыс. остановках в Москве

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - В Москве на 9,5 тыс. остановках разместили плакаты с QR-кодами, которые показывают, когда приедет нужный автобус, электробус или трамвай, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"С помощью QR-кодов на остановках пассажиры всегда могут узнать точное время прибытия наземного транспорта. За 2024 год этой возможностью воспользовались более 9 млн раз", - приводятся слова Ликсутова в сообщении, опубликованном на сайте мэра и правительства столицы.

За 2024 год в городе запустили более 70 новых электробусных маршрутов, это в два раза больше, чем в 2023 году. В парки Мосгортранса пришли более 800 электробусов от ПАО "КАМАЗ" и ЛиАЗ, в том числе 600 в новом дизайне. Кроме того, в столице скорректировали 140 маршрутов автобусов и электробусов. Транспорт стал ходить чаще по более востребованным трассам, отмечается в сообщении.

Москва
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