Пять человек пострадали в результате ДТП на Комсомольском проспекте в Москве

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Столичный департамент здравоохранения сообщил, что в результате ДТП на Комсомольском проспекте в центре Москвы пострадали пять человек, четверо из них госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

"На Комсомольском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись четыре автомобиля, одна из машин загорелась. На месте аварии работали бригады центра медицины катастроф Москвы и скорой помощи. В результате ДТП пострадали пять человек", - говорится в сообщении, размещенном в канале департамента в мессенджере Max в пятницу.

Четыре человека госпитализированы, одному из пострадавших врачи оказали помощь на месте, отметили в депздраве.

По данным столичного департамента транспорта, причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля Lixiang: он выехал на запрещающий сигнал светофора с превышением установленной скорости, что спровоцировало столкновение и последующее возгорание.

"Такое поведение на дороге недопустимо и опасно для жизни окружающих. За описанное ДТП водитель будет нести административную ответственность, причем по нескольким статьям КоАП РФ одновременно", - подчеркнули в дептрансе.

Ранее сообщалось, что несколько автомобилей столкнулись на Комсомольском проспекте, движение временно перекрыто.