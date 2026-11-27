Календарная зима в Москве начнется с морозов

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Начало декабря в столичном регионе выдастся морозным, температура воздуха будет на несколько градусов ниже климатической нормы, сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

"Зима начинается с морозной погоды, с температурой на два - три градуса ниже климатической нормы для этих первых чисел декабря", - сказала Паршина.

По ее словам, самыми холодными днями станут 30 ноября и 1 декабря.

"30 ноября будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, температура - минус шесть - минус восемь градусов ночью, по области - до минус 11. Днем в Москве - минус четыре - минус шесть, по области - минус три - минус восемь, местами гололедица. 1 декабря погода станет еще немного холоднее - облачно с прояснениями, местами небольшой снег, минус 7-12 ночью, днем - минус два - минус семь", - уточнила Паршина.

Она отметила, что далее 2 декабря, в среду, наступит кратковременное потепление буквально на один день, при этом снова пойдет снег.

"2 декабря подойдет атмосферный фронт, поэтому облачно, временами будет идти снег, возможно выпадет три - пять сантиметров. Температура чуть повысится, ночные морозы ослабеют - минус четыре - минус девять градусов, днем - ноль - минус пять", - пояснила Паршина.

Дальше жителей Московского региона опять ждет похолодание, подчеркнула синоптик.

"3 и 4 декабря - облачно с прояснениями, небольшой снег, ночью - минус четыре - минус девять, днем - минус один - минус шесть градусов. На выходных, 5 и 6 декабря, также облачно с прояснениями, небольшой опять снег, еще ниже температура - минус шесть - 11 ночью, днем - минус один - шесть", - сказала Паршина.

Она также отметила, что в эти выходные в городе и области ожидается слабоморозная погода.

"28 числа ночью временами небольшой снег, минус три - минус пять градусов, облачно с прояснениями. Днем - преимущественно без осадков, минус два - минус четыре, местами гололедица. 29 ноября ночью тоже облачно с прояснениями, небольшой снег, температура в Москве чуть понизится - минус четыре - минус шесть. Днем преимущественно без осадков, минус два - минус четыре градуса, местами по-прежнему гололедица", - сказала Паршина.

Она добавила, что на выходных снег будет небольшим и идти преимущественно по ночам.