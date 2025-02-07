Система распознавания лиц помогла найти 379 детей в Москве

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Более 1,8 тыс. пропавших без вести людей удалось найти с помощью системы видеоаналитики "Сфера" в городском транспорте, более 370 из них - несовершеннолетние, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"В городском транспорте столицы работает система видеоаналитики "Сфера". Она помогает правоохранительным органам не только задерживать преступников, но также искать пропавших граждан. За время ее работы удалось найти более 1,8 тыс. потерявшихся людей, в том числе - 379 детей", - приводятся слова Ликсутова в сообщении, опубликованном в пятницу в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

В дептрансе напомнили, что система работает в городском транспорте с 2020 года. За это время она помогла обнаружить более 15 тыс. преступников.

Система видеоаналитики опознает только людей, которые есть в базах розыска, ее технология основана на преобразовании лиц в уникальные биометрические ключи, поэтому другие пассажиры остаются на 100% анонимными. Доступ к информации есть только у правоохранительных органов, отмечается в сообщении.