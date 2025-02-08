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Вильфанд пообещал москвичам хорошую зимнюю погоду в ближайшие дни

До среды будет "и солнечно, и лунно, и звездно"

Вильфанд пообещал москвичам хорошую зимнюю погоду в ближайшие дни
Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Антициклон будет определять погоду в московском регионе на следующей неделе, в течение ближайших дней температура ночью будет понижаться до минус 10-12 градусов, днем воздух будет прогреваться до минус 1 - минус 6, осадков не ожидается, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В московском регионе хорошая зимняя погода с преобладающей температурой в выходные минус 5 - минус 10 ночью, днем - минус 1 - минус 6. В самой Москве в основном ночью от 6 до 9 ниже нуля. В первой половине недели, в понедельник и вторник, по области двузначные значения ночью - минус 11 - минус 12 градусов, даже до минус 13 градусов. В самой Москве минус 6 - минус 9, но не исключено, что в спальных районах до минус 10 будет опускаться температура", - сказал Вильфанд.

Во второй половине недели, по его словам, "уже не будет таких сильных понижений ночью".

"Такая погода, конечно, это уже зимняя погода, но без снега, потому что солнце будет, облаков мало. Поэтому откуда быть осадкам? Но и температурный фон все равно выше нормы примерно на 2-2,5 градуса", - сказал Вильфанд.

Научный руководитель Гидрометцентра отметил, что погоду на следующей неделе в столичном регионе будет определять "мощный антициклон". "А раз антициклон, то до среды включительно будет и солнечно, и лунно, и звездно в зависимости от времени суток", - добавил Вильфанд.

Осадков в течение недели не прогнозируется. Возможно усиление ветра до 5 м/с, это приведет к тому, что "по ощущениям температура будет казаться ниже".

Роман Вильфанд Гидрометцентр
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