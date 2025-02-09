Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом на юго-западе Москвы

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Четыре человека пострадали в результате аварии с участием автобуса и трех легковых автомобилей в районе Южное Бутово в Москве, сообщили журналистам в столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла на Южнобутовской улице в районе дома 1.

В Госавтоинспекции сообщили, что водитель "Форда" столкнулся с автобусом, тот по инерции врезался в два легковых автомобиля и затем въехал в фонарный столб.

На данный момент обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В пресс-службе ГУП "Мосгортранс" уточнили, что в аварию попал автобус маршрута с936. По предварительной информации, водитель автомобиля ехал на запрещающий сигнал светофора и не уступил имеющему преимущество движения автобусу.