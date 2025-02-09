Поиск

Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом на юго-западе Москвы

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Четыре человека пострадали в результате аварии с участием автобуса и трех легковых автомобилей в районе Южное Бутово в Москве, сообщили журналистам в столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла на Южнобутовской улице в районе дома 1.

В Госавтоинспекции сообщили, что водитель "Форда" столкнулся с автобусом, тот по инерции врезался в два легковых автомобиля и затем въехал в фонарный столб.

На данный момент обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В пресс-службе ГУП "Мосгортранс" уточнили, что в аварию попал автобус маршрута с936. По предварительной информации, водитель автомобиля ехал на запрещающий сигнал светофора и не уступил имеющему преимущество движения автобусу.

Москва Южное Бутово
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пятеро госпитализированы после пожара в здании бывшего Электрозавода в Москве

Пожар на востоке Москвы локализован на 300 кв. м

Число пострадавших при пожаре в здании Электрозавода в Москве выросло до десяти

Около 70 человек могут быть заблокированы в горящем здании на востоке Москвы

Три человека госпитализированы в результате пожара на Электрозаводской улице в Москве

Пожарные спасли из загоревшегося здания на востоке Москвы уже 80 человек

На Электрозаводской улице на востоке Москвы загорелось административное здание

На Электрозаводской улице на востоке Москвы загорелось административное здание

Вильфанд пообещал москвичам хорошую зимнюю погоду в ближайшие дни

Вильфанд пообещал москвичам хорошую зимнюю погоду в ближайшие дни

Сбой движения произошел на МЦД-3 по техническим причинам

В Москве атмосферное давление достигнет максимума в субботу

В Москве атмосферное давление достигнет максимума в субботу
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2164 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне35 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе336 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5830 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту110 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });