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На Чукотке и Колыме ожидаются 50-градусные морозы, а на севере Сибири и Урала будет супертепло

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Морозы до минус 50 градусов прогнозируются в регионах Дальнего Востока, напротив "супертепло" в ближайшие дни будет в северной половине Сибири, на северо-востоке европейской России и на севере Урала, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень холодная погода в Иркутской области, где в выходные на 6 градусов температура ниже нормы и минус 40 - минус 41. Холодная погода на самом северо-востоке страны. С 8 по 10 февраля температура на Чукотке минус 46 - минус 51 градус, в Магаданской области - минус 49 - минус 50", - сказал Вильфанд.

Также холодная погода ожидается в Бурятии, где в Улан-Уде прогнозируется понижение температуры до минус 33 - минус 36 градусов.

"На остальной территории страны теплая погода. Особенно супертепло в северной половине Сибири, на северо-востоке европейской России, в Архангельской области, в Коми, на севере Урала - в Ямала-Ненецком автономном округе, где температуры на 16-20 градусов выше нормы", - сказал Вильфанд.

Кроме того, теплая погода прогнозируется на севере Красноярского края.

Однако такая теплая погода приведет к сильным гололедно-изморозевым отложениям и метели в Ямало-Ненецком автономном округе.

"Нормальная зима" на юге страны

Перемещение воздушных масс с северо-востока приведет к понижению температуры в регионах центра и юга европейской части России, где, как отметил Вильфанд, будет "нормальная зима".

"В ближайшие дни в Тамбовской, в Липецкой, в Воронежской, Курской областях температуры будет ниже, чем в Московской области, потому что по восточной периферии антициклона будет перемещение более холодных восточных масс. Поэтому там до минус 8 - минус 13 градусов", - сказал Вильфанд.

Дневные температуры в этих регионах будут в диапазоне от минус 2 до минус 7 градусов, "но все равно такая температура выше нормы примерно на 1-2 градуса".

Аналогичная ситуация, как отметил Вильфанд, будет на юге. "Холодно на самой нижней Волге, там 6-11 градусов ниже нуля. В Краснодарском крае ночные температуры 0 - минус 5, днем 0 - плюс 5. В Крыму аналогичная ситуация", - уточнил метеоролог.

В регионах Северо-Кавказского федерального округа, в частности, в Ставрополье, ночные температуры также будут опускаться до минус 4 - минус 9 градусов, а днем будет от 0 до плюс 4.

Роман Вильфанд Гидрометцентр Чукотка Урал
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