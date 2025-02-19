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В Москве реконструкцию стадиона "Торпедо" завершат осенью 2026 года

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Реконструкция стадиона "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова на юге Москвы завершится осенью 2026 года, вместимость центральной арены увеличится до 15 тысяч мест, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Три года назад мы начали комплексную реконструкцию. В результате стадион имени Эдуарда Стрельцова превратится в современную арену, где можно проводить соревнования по футболу международного уровня, а также матчи по регби", - написал он в Telegram.

Вместимость центральной арены увеличится до 15 тысяч мест. Рядом с ней предусмотрены три тренировочных поля с искусственным покрытием уровня FIFA Quality Pro.

Собянин напомнил, что стадион на Восточной улице построили в 1959 году для тренировок футбольной команды завода ЗИЛ - московского "Торпедо". К Олимпиаде-80 его расширили, сделали редкую по тем временам систему электрического подогрева газона. Перед проведением в Москве I Всемирных юношеских игр 1998 года изрядно обветшавший стадион был частично отремонтирован.

ЗИЛ Сергей Собянин Торпедо Москва
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