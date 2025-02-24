Памятник экс-главе Верховного суда России Вячеславу Лебедеву открыли в Москве

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Памятник бывшему главе Верховного суда России Вячеславу Лебедеву открыли в понедельник на Новодевичьем кладбище Москвы.

На церемонии открытия, посвященной первой годовщине смерти Лебедева, кроме семьи присутствовали политические и общественные деятели, друзья и коллеги экс-главы Верховного суда.

"Вячеслав Михайлович прошел путь от рядового судьи до председателя Верховного суда России, посвятив свою жизнь служению профессии. Эти мысли воплотились в идею памяти, именно лестница, символизирующая восхождение, служение и профессию", - сказал автор памятника архитектор Леонид Мурзич.

Председатель Ассоциации юристов России (АЮР) Сергей Степашин назвал Лебедева легендой судебной системы, который смог сохранить судебную систему в 90-е годы, когда большинство судей покинули Верховный суд.

"Он не просто руководил Верховным судом, он, по сути, создал новую судебную систему. Сумел отстоять главный принцип суда - его независимость", - сказал Степашин.

"Самым лучшим памятником Вячеславу Михайловичу будет укрепление и развитие судебной системы России", - добавил в свою очередь художественный руководитель Московского театра эстрады Геннадий Хазанов.

Вячеслав Лебедев после продолжительной болезни ушел из жизни 23 февраля 2024 года в возрасте 80 лет. Он был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, а с 1991 года - председателем Верховного суда РФ.