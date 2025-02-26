В Москве выставили на торги деревянный особняк на Старой Басманной

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В Москве историческое деревянное здание, построенное в XIX веке, выставили на торги по продаже, сообщила пресс-служба Департамента городского имущества (ДГИ).

"В Басманном районе на открытый аукцион выставлен выявленный объект культурного наследия площадью более 300 кв.м. Новые владельцы должны будут отреставрировать здание XIX века, после чего смогут открыть в нем различные предприятия", - прокомментировал руководитель департамента Максим Гаман.

Речь идет об ОКН "Главный дом городской усадьбы (деревянный) с каменным сводчатым полуподвалом, 1807-1810, 1819-1821, 1879 гг., арх. Пономарев П. Г.". Здание расположено по адресу: улица Старая Басманная, дом №32.

Торги проведут 13 марта, а заявки принимают до 3 марта включительно.