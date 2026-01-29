Выставлена на торги усадьба Рябушинских в районе Якиманка

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - "ДОМ.РФ" объявил два аукциона по продаже дома известного летчика Бориса Россинского в Хамовниках и усадьбы Рябушинских на Якиманке, находящихся в федеральной собственности, сообщает сайт "ДОМа.РФ".

Первый лот включает одноэтажный дом Россинского площадью 529,6 кв.м с подвалом и антресольным этажом в Малом Власьевском переулке, он является объектом культурного наследия регионального значения. Деревянно-каменное здание было построено в два строительных периода. Первый относится к 1855-1869 годам, второй к 1911 году, когда дом достраивался по проекту Михалиа Фелькнера. С 1925 года в доме жил один из первых русских пилотов Борис Россинский.

Начальная цена лота общей площадью 704,7 кв.м составляет 204,4 млн рублей. Заявки на участие принимаются до 16 марта, сами торги запланированы на 20 марта.

Также на продажу выставлена усадьба 1917 года постройки, которой владели московские предприниматели Рябушинские в 3-м Голутвинском переулке. Это памятник культуры федерального значения. В лот входят трехэтажное здание площадью 1,07 тысячи кв.м, а также двухэтажное здание площадью 190,1 кв.м.

Начальная цена лота общей площадью 1,3 тысячи кв.м составляет 165,3 млн рублей. Заявки на участие также принимаются до 16 марта, сами торги запланированы на 20 марта. Как отмечает "ДОМ.РФ", в усадьбе могут расположиться бутик-офис, клубный проект, музей или премиальный салон.