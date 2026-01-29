Поиск

Выставлена на торги усадьба Рябушинских в районе Якиманка

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - "ДОМ.РФ" объявил два аукциона по продаже дома известного летчика Бориса Россинского в Хамовниках и усадьбы Рябушинских на Якиманке, находящихся в федеральной собственности, сообщает сайт "ДОМа.РФ".

Первый лот включает одноэтажный дом Россинского площадью 529,6 кв.м с подвалом и антресольным этажом в Малом Власьевском переулке, он является объектом культурного наследия регионального значения. Деревянно-каменное здание было построено в два строительных периода. Первый относится к 1855-1869 годам, второй к 1911 году, когда дом достраивался по проекту Михалиа Фелькнера. С 1925 года в доме жил один из первых русских пилотов Борис Россинский.

Начальная цена лота общей площадью 704,7 кв.м составляет 204,4 млн рублей. Заявки на участие принимаются до 16 марта, сами торги запланированы на 20 марта.

Также на продажу выставлена усадьба 1917 года постройки, которой владели московские предприниматели Рябушинские в 3-м Голутвинском переулке. Это памятник культуры федерального значения. В лот входят трехэтажное здание площадью 1,07 тысячи кв.м, а также двухэтажное здание площадью 190,1 кв.м.

Начальная цена лота общей площадью 1,3 тысячи кв.м составляет 165,3 млн рублей. Заявки на участие также принимаются до 16 марта, сами торги запланированы на 20 марта. Как отмечает "ДОМ.РФ", в усадьбе могут расположиться бутик-офис, клубный проект, музей или премиальный салон.

Якиманка Хамовники Борис Россинский ДОМ.РФ Рябушинские
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Москве пробки достигли 6 баллов

 В Москве пробки достигли 6 баллов

В Москве в четверг высота снега может побить рекорд 1956 года

Росавиация сообщила о штатной работе аэропортов московского авиаузла

 Росавиация сообщила о штатной работе аэропортов московского авиаузла

Аномально холодная погода установится в Москве с пятницы

 Аномально холодная погода установится в Москве с пятницы

Пробки в Москве достигли 10 баллов

Аэропорт Шереметьево вернулся к штатной работе после ограничений

Московский дептранс попросил таксистов не завышать необоснованно цены в снегопад

 Московский дептранс попросил таксистов не завышать необоснованно цены в снегопад

Шереметьево не принимает рейсы до полудня из-за метеоусловий

 Шереметьево не принимает рейсы до полудня из-за метеоусловий

Пробки в Москве достигли 8 баллов

Резкое похолодание начнется в Москве с четверга
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8268 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 130 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 63 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2510 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 424 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 128 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 239 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 254 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });