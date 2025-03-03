До 30% месячной нормы осадков может выпасть в Москве за четыре дня

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Осадки в виде дождя и снега пройдут в Москве с понедельника по четверг, выпадет около 10 мм осадков, что составит примерно 25-30% от месячной нормы, так как март считается самым "сухим" месяцем года, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В понедельник, вторник, среду и четверг прогнозируются небольшие осадки, хотя в среду и четверг даже вполне умеренные. И связано это с тем, что Москва будет находиться в тылу циклона. За эти дни, понедельник, вторник, среду, четверг, выпадет минимум 10 мм осадков. А март - это один из самых "сухих" месяцев. Поэтому это много, больше четверти. 25%, может быть, даже до 30% от месячной нормы будет", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что из-за того, что дневная температура будет положительной, осадки будут выпадать во всех видах - "и в виде снега, и мокрого снега, и дождя".