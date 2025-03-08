В районе Новоегорьевского шоссе открыли самый длинный надземный переход через МКАД

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии самого протяженного надземного пешеходного перехода вдоль съезда с Новоегорьевского шоссе на внутреннюю сторону МКАД.

Переход - часть транспортной развязки на пересечении МКАД с ул. Верхние Поля, где после реконструкции увеличилась пропускная способность, написал Собянин в своем телеграм-канале.

Как сообщается на портале мэра Москвы, пешеходный переход состоит из четырех башен-сходов, они разместились по обе стороны улицы Верхние Поля и МКАД. На переходе оборудованы лифты.