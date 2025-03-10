В Москве из-за потепления систему отопления перевели на минимальную температуру

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В Москве система теплоснабжения переведена на минимальные параметры работы из-за потепления, сообщил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В связи с резким повышением средних температур воздуха специалисты ПАО "МОЭК" перевели систему теплоснабжения на минимальные параметры по температуре и циркуляции", - сказал он.

Сейчас температура сетевого теплоносителя составляет 75-77 градусов, "это - минимально необходимые значения, позволяющие обеспечить нагрев горячей воды до нормативных 60 градусов", добавил заммэра.

В комплексе городского хозяйства межсезонье назвали самым сложным периодом для регулирования отопления. "Происходят значительные суточные колебания температуры воздуха: от минусовых значений ночью до плюсовых днем. Имеет значение и сторона здания: на солнечной может ощущаться избыточная температура", - сказали в комплексе.