Памятниками архитектуры признали еще пять доходных домов в Москве

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В Москве памятниками архитектуры регионального значения признали еще пять доходных домов разных стилей, сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

"Пять доходных домов в столице признали памятниками архитектуры регионального значения - их внесли в реестр объектов культурного наследия. Ранее у этих домов был промежуточный статус выявленных объектов культурного наследия", - сообщил департамент.

Новый статус получили доходный дом Е.Н. Вейхельт (Большой Харитоньевский переулок, дом 10), доходный дом О.О. Вильнера на Старой Басманной улице (дом 12, строение 1), жилой дом начала XX века на Спартаковской улице (дом 16), жилой дом архитектора П.А. Ушакова в Денежном переулке (дом 24, строение 1) и арбатский частный дом в Столовом переулке (дом 7, строение 1).

Такие объекты нельзя сносить. Их владельцы и арендаторы не имеют права проводить какие-либо работы без согласования с городом. Более того, они должны делать все возможное для сохранения этих зданий.