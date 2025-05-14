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В Госдуме обсуждают введение в законодательство понятия "доходных домов"

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы работают над введением в законодательство статуса недвижимости "доходные дома", сообщил первый зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев на сессии НОСТРОЙ на XVI Международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum 2025".

"Эту тему мы много раз обсуждали, мы видим, как ее расшить, чтобы это было на самом деле такой платформой и серьезным стартом для какого-то последующего роста в строительной отрасли. У нас должно в конце концов появиться новый статус жилой недвижимости как доходный дом", - предложил он.

Депутат напомнил, что формат имел широкое развитие в Российской империи.

"40% всей жилой застройки Москвы, 80% в Санкт-Петербурге - это были доходные дома. Доходы бюджета города Москвы на 15% формировались от налоговых отчислений от бизнеса доходных домов", рассказал депутат.

Он отметил, что с возрождением этого формата в новом качестве можно привлечь инвесторов на льготных условиях.

"Если в нашей стране появится новый вид недвижимости со статусом доходного дома и со всеми критериями льготного входа для инвесторов, то это достаточно легко управляемый прогнозируемый рынок, который можно выстроить отдельно по каждому взятому региону", - пояснил депутат.

По его мнению, субсидии должны выделяться адресно, отдельно по каждому региону.

"Объемы по вводу этих метров квадратных с доходными домами каждый регион в отдельности должен сам планировать и прогнозировать под нужные объемы строительства. В этом мы видим серьезную точку роста, и будем сейчас проводить по нашей линии предложения и договариваться с правительством, чтобы у нас появился в нашей недвижимости новый сегмент такой, как доходные дома, со всеми вытекающими последствиями", - резюмировал Кошелев.

Санкт-Петербург правительство Москва НОСТРОЙ Госдума Владимир Кошелев Российская империя
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